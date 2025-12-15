Suudi Arabistan üst üste ikinci kez idam rekoru kırdı

Suudi Arabistan, bir yıl içinde gerçekleştirdiği infaz sayısında yeni bir rekora ulaştı.

AFP’nin derlemesine göre, yetkililerin bugün üç kişinin daha idam edildiğini açıklamasının ardından, bu yıl ülkede toplam 340 kişi idam edilmiş oldu.

Bu rakam, Suudi Arabistan’ın üst üste ikinci yıl kendi infaz rekorunu kırdığına işaret ediyor.

AFP verilerine göre krallık, 2024 yılında 338 kişiyi idam etmişti.

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan’daki idam uygulamalarını 1990’lı yıllardan bu yana düzenli olarak izliyor.

Son yıllarda infaz sayılarındaki artış, uluslararası kamuoyunda ve insan hakları çevrelerinde sert eleştirilere neden oluyor.

Krallık yönetimi ise idam cezalarını, terör suçları ve ağır adli suçlarla mücadele kapsamında uyguladığını savunuyor.

İDAM CEZASI

Suudi Arabistan, insan hakları gruplarının aşırı ve ülkenin caydırıcı imajını yumuşatma ve uluslararası turistleri ve yatırımcıları çekme çabalarıyla uyumsuz olarak kınadığı idam cezasının uygulanması konusunda sürekli eleştirilere maruz kalmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, petrol zengini krallık, 2023 yılında Çin ve İran'dan sonra dünyada en fazla mahkum infaz eden üçüncü ülke olmuştur.

Suudi Arabistan'da idam cezası yasal bir cezadır. Ülkedeki infazların çoğu kafa kesme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Suudi Arabistan, bu yöntemi hala kullanan tek ülkedir.

İdam cezası, ölümcül suçlar ve ölümcül olmayan suçlar (uyuşturucu suçları, “büyücülük” ve “cadılık” dahil) işleyen suçluların yanı sıra çocuk suçlular için de uygulanmaktadır.

İdam edilenler arasında, Suudi Arabistan'daki otoriter rejime karşı protestolara katılan kişilere yöneltilen, ölümcül olmayan terör suçlamasıyla yargılananlar da bulunmaktadır.

İdam cezaları, mümkün olduğunda şeriatın öngördüğü cezaları (hudud) uygulamaktan kaçınmak gibi klasik ilkeye uygun olarak, neredeyse tamamen yargı takdir yetkisi (tazir) sistemine dayalıdır. 1970'lerde şiddet suçlarının artmasına yanıt olarak, bu cezalar artırılmıştır. Bu, 20. yüzyılın sonlarında ABD ve Çin anakarasında yaşanan benzer gelişmelerle paraleldir.

Krallığın başkenti Riyad'daki merkezi meydan, burada yapılan halka açık infazlar nedeniyle Batı'da “Chop-Chop Meydanı” olarak bilinir hale gelmiştir.

AFGANİSTAN'DA ÇOCUĞA İDAM ETTİRDİLER!

Geçen haftalarda ise yine şeriatla yönetilen bir ülkeden korkunç bir idam haberi geldi. Afganistan'da 13 yaşındaki bir çocuk idam kararı verilen bir kişiyi kurşunlayarak öldürdü. Taliban, Afganistan’daki 11. halka açık bu infazını Khost kentindeki stadyumda gerçekleştirdi.

13 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Mangal, şeriatın “Qisas” cezası gereği, öldürdüğü kişilerin bir akrabası tarafından kurşunlanarak idam edildi. İnfaz anı, 80 bin kişinin izlediği etkinlikte 13 yaşındaki çocuk tarafından gerçekleştirildi. Taliban lideri Hibatullah Ahundzada, infaz kararını onayladı ve kurbanın ailesine affetme yerine misilleme yapma hakkı tanındı.