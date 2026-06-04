Tepkiler yükseldi, 'süresiz nafaka' kararına destek HÜDA PAR'dan geldi: 'Yıllardır dile getirdiğimiz üzere...'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını değerlendirdi. Yapıcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesine yönelik verdiği iptal kararı doğrudur, isabetlidir. Yıllardır dile getirdiğimiz üzere, boşanma sonrasında bir tarafın ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması ne adaletle ne de hakkaniyetle bağdaşmaktadır. Adil ve dengeli bir düzenleme en kısa zamanda yapılmalıdır. Adalet; hiç kimseyi mağdur etmeden her hak sahibine hakkını vermektir, haklar ve yükümlülüklerle ilgili dengeli olmaktır."

TEPKİLER YÜKSELMİŞTİ

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi bir açıklama yaparak karara tepki göstermiş ve yapılan açıklamada "AYM’nin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararı, Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz" denilmişti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden AYM'nin "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptali kararın ilişkin yapılan açıklamada, "Kararın sonuçlarını değerlendirirken 'kadınlar' kategorisinin içindeki sınıfsal farklılıkları görmek gerekir. En ağır bedeli, her zaman olduğu gibi, emekçi ve yoksul kadınlar ödeyecektir" ifadelerine yer verilmişti.