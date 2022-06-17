Terkoğlu ve Pehlivan'ın başvurusunu AYM ‘kabul edilemez’ bulmuştu: Yargı yolu tüketilmedi

MİT personeline ilişkin haberler gerekçe gösterilerek hapis cezasını çarptırılan Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser, "basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” nedeniyle AYM'ye başvurmuştu. Başvuruyu “kabul edilemez" olarak değerlendiren mahkeme, gerekçesini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 04:00
Terkoğlu ve Pehlivan'ın başvurusunu AYM ‘kabul edilemez’ bulmuştu: Yargı yolu tüketilmedi
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Gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile gazeteciler Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser, Libya’da şehit olan MİT personeline ilişkin haberler nedeniyle Mart 2020’de tutuklandı, yargılama sonucu hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine beş isim, “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. 7 Nisan’da başvuruyu gündeme alan AYM Genel Kurulu, başvuruların “kabul edilemez olduğuna” oybirliğiyle hükmetti. Kararın gerekçesi ise dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Adalet Bakanlığı’nın “tutuklamanın ölçülü olduğu” görüşünü bildirdiği aktarılırken, AYM’ye bireysel başvuru yolunun kullanılabilmesi için olağan yargı yollarının tüketilmiş olması gerekliliğine işaret edildi. Yargı yolları tüketilmeden başvuru yapıldığı için “kabul edilmezlik” kararı verildiği kaydedilen kararda, “Başvurucuların, tazminat yolunu tüketip, herhangi bir sonuç alamadıktan sonra tekrar başvuruda bulunmaları mümkün” denildi.


Barış terkoğlu Barış Pehlivan MİT Anayasa Mahkemesi
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