Terör örgütü PKK’nin ‘çekilme’ kararı Meclis gündeminde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terör örgütü PKK’nin son aylardaki çelişkili açıklamalarını TBMM gündemine taşıdı. Çömez, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle sunduğu önergesinde, “PKK gerçekten silah mı bırakıyor, yoksa yeni bir plan mı devrede?” sorusunu yöneltti. Çömez, “Altı ay önce sözde kongreyle kendini feshettiğini açıklayan örgüt, dört ay önce bir mağara önünde 30 adet eski model ‘keleş’ yakarak ‘silah bırakma tiyatrosu’ oynadı. Ancak birkaç gün önce elebaşlarından biri basın toplantısında militanların Türkiye’den çekileceğini duyurdu. Madem feshedildi, kim çekiliyor? Demek ki silah bırakmadılar, sadece yer değiştiriyorlar” dedi.

'‘SİLAHLAR YAKILMADI, MODERNİZE EDİLDİ’'

Çömez, örgüt üyelerinin “PKK’nin Türkiye’den tamamen çekilme kararı aldığını açıkladıkları” son basın toplantısında kullandığı silahlara dikkat çekti. Çömez, “Yakılan silahlar demodeydi. Oysa toplantıya katılan teröristler ellerinde ABD yapımı M16 türevleri ve Kanas suikast silahlarıyla poz verdiler. Eskiden sadece lider kadrosunda bulunan bu silahlar, PYD yardımlarıyla alt kadrolara kadar indi. Bu tablo ‘silah bırakmadık, modernize ettik’ anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

‘'TERÖRİSTLER NEREDELER, KİM DENETLİYOR?’'

Önergesinde örgütün Türkiye içindeki varlığına ilişkin güvenlik zafiyetine de işaret eden Çömez, şu sorulara yanıt aradı:

“. Türkiye’de hâlen kaç PKK’lı terörist bulunuyor, hangi bölgelerde konuşlanmış durumdalar?

. Sınır dışına çekilecekleri” belirtilen bu gruplar hangi güzergâhı kullanacak?

. Silahlarını beraberinde mi götürecekler, bu silahların balistik incelemesi yapılacak mı?”

. Çekilme sürecine güvenlik ve istihbarat birimleri nezaret edecek mi?”

‘Söylemlerle gerçekler çelişiyor’

“Bu soruların hiçbirine yanıt yok” açıklaması yapan Çömez, iktidarı şeffaf olmaya çağırdı. Çömez, iktidar kanadının geçmiş açıklamalarını da anımsatarak şunları söyledi:

“Üç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Cumhuriyetin 100. yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak’ dedi. On ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘PKK’yı ülke içinde eylem yapamaz hale getirdik’ açıklamasında bulundu. Oysa örgüt elebaşı, hâlen Türkiye içinde çok sayıda militan olduğunu söylüyor. Bu çelişki nasıl açıklanacak?”

'‘MÜCADELE DEĞİL, MÜŞAHEDE’'

Terörle mücadelede yetersizlik eleştirisinde bulunan Çömez, “23 yıldır terörle mücadele etmek için gerekenleri yapmayanlar, bugün milletin ihaneti sadece seyretmesini bekliyor. Gerçeklerle yüzleşilmedikçe bu tiyatro bitmez” dedi.

MODERN ABD SİLAHLARI İLE ÇIKTILAR

PKK'lilerin basın toplantısına katıldığında taşıdıkları silahlar, ABD yapımı M 16 ve türevleri olması dikkat çekti. Söz konusu silahlar halen ABD ordusunun standart silahı.