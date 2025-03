Terör örgütü PKK'den 'süreç' itirazı: "Bu koşullarda mümkün değil"

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:02

Geçen yıl ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla açığa çıkan ve "Terörsüz Türkiye" hedefiyle devam eden sürece örgüt içerisinden "temkin"li yanıtlar gelmeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nin çatı yapılanması KCK'nin eş başkanlarından biri olan Cemil Bayık, Öcalan'ın çağrısının mevcut koşullarda yerine getirilemeyeceğini söyledi.

Terör örgütüne yakın bir televizyon kuruluşunda konuşan Bayık, Abdullah Öcalan'ın "Rolümü oynamam için bana fırsat verilmeli, imkanlar yaratılmalıdır ki hareketi siyasi ve hukuki zemine çekeyim. Bunu yapabilirim” dediğini belirtip şöyle devam etti:

"Bunun çağrısını da yaptı. 'PKK kendini feshetmeli ve silah bırakmalıdır. Bunun için kongre toplanmalı ve bu kararları almalı” dedi. PKK yönetimi de yanıt verdi; açık bir şekilde “biz hazırız, Rêber Apo’nun geliştirdiği hamlenin ve yaptığı çağrının arkasındayız' dedi. 'Bunların gerçekleşmesi için de ateşkesin sağlanması gerekir' dedi. Çünkü Türk devleti savaştan vazgeçmiş değil. Her gün keşif uçakları dolaşıyor, her gün bombardıman yapıyorlar, her gün uçaklarla, tanklarla, toplarla saldırıyorlar."

"BU KOŞULLARDA MÜMKÜN DEĞİL"

Bayık, sözlerinin devamında "sürece" ilişkin itirazını şöyle dile getirdi:

"Herkes de biliyor ki, bu koşullarda kongrenin toplanması mümkün değil ve tehlikelidir. Madem Türk devleti bunu istedi, Rêber Apo da o çağrıyı yaptı; ‘Kongre toplansın, karar alsın’ dedi, PKK de buna olumlu cevap verdi; o zaman koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Koşullar sağlanırsa, kongre toplanır ve o kararları alır. Hareket bunu zaten açık bir şekilde ilan etti. Eşbaşkanlık olarak biz de bunu ilan ettik. Herkes de bunu biliyor."