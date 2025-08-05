‘Terörsüz Türkiye’ Meclis komisyonunun ilk toplantısı bugün: Komisyon üyeleri ön hazırlık toplantısı yaptı

Terör örgütü PKK’lı bir grubun sembolik olarak silah bıraktığı “açılım” sürecine ilişkin Meclis’te kurulan komisyon ilk toplantısını bugün saat 11.00’de Meclis Tören Salonu’nda yapacak. Komisyonun adı, çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirleneceği toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantının ardından siyasi parti temsilcileri değerlendirmelerde bulunacak ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Komisyon, PKK’nın silah bırakmasıyla ortaya çıkan ihtiyaçlara ilişkin yasal düzenlemeleri ele alacak. Meclis Başkanlığı; toplantıya ait canlı görüntü ve fotoğrafların logosuz olarak, TBMM tarafından basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılacağından, toplantıya kameraman ve fotoğrafçı alınmayacağını ve komisyon toplantısının yalnızca muhabirler tarafından takip edilebileceğini duyurdu. İlerleyen toplantıları ise basının nasıl takip edeceği henüz belli değil.

AKP’Lİ ÜYELER DE AYRI TOPLANDI

Komisyonun ön hazırlık toplantısı ise dün Kurtulmuş’un başkanlığında saat 14.00’de yapıldı. Toplantıya AKP’den Abdulhamit Gül, CHP’den Murat Emir, MHP’den Feti Yıldız, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yol Partisi’nden Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı. Hazırlık toplantısında görüş alışverişinde bulunuldu. Komisyonun adının “Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” olması bekleniyor. “Terörsüz Türkiye” ismine karşı çıkan DEM Parti’nin de bu isime onay verdiği ifade ediliyor Ancak MHP’nin de “Birlik ve Dayanışma” isminde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre isim tartışması sürüyor.

KONU ŞMA S ÜRELER İ DE BELİRLENDİ

Kurtulmuş’un açıklamasının ardından kimin, ne kadar süre konuşacağı da ön hazırlık toplantısında belli oldu. Buna göre Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partiye 20’şer dakika, grubu bulunmayan partilere ise 10’ar dakika konuşma süresi verilecek. Komisyonun AKP’li üyeleri de dün 17.00’de toplandı. Toplantıya AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı. ANKARA

‘MİLLİYETİ MEÇHUL SÖZDE MİLLİYETÇİLER’

Komisyon toplantısı öncesi yazılı açıklama yayımlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyona üye vermeyen ve mitinglerle protesto eden İYİ Parti’yi hedef aldı. “Hangi kara propaganda devreye alınırsa alınsın Türkiyemizin önü açıktır” diyen Bahçeli, “Elbette ve beklendiği üzere ülkemizin yeni normaline ayak uydurma zorluğu çekenler vardır ve beklendiği gibi bundan sonra da olacaktır. Bu kapsamda kimi ucuz ve uçuk suçlamaların tedavüle sokulması aslında uyum probleminden ziyade yakalanan tarihi fırsatın çok yönlü tahrip, tahdit ve tahrişiyle ilişkilidir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, “‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na katılmayan, bununla da kalmayıp asılsız, haksız ve hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızların ‘Biz komisyoncu değiliz’ zırvasına sığınmaları ciddiyetsiz ve değersiz bir açıklamadır. Gazi Meclis’in işleyiş ve işlevselliğinde, aynı zamanda demokratik mekanizmaların ikmal ve ilerleyişinde mühim mevkii bulunan komisyonları ‘komisyonculukla’ bir ve eşit görenlere tutarlılık gereğince düşecek ahlaki sorumluluk İçtüzükte tanımlanmış bütün komisyonlardan da derhal çekilmektir. Vakti ve zamanı geldiğinde tarih ve millet huzurunda kimin kimden hesap soracağını herkes görecektir” ifadelerini kullandı.

‘UCUBE, ÇARPIK VE ÇAMUR ZİHNİYETLER’

CHP’nin üye vermesinin değerli bir adım olduğunu da söyleyen Bahçeli, “Süreci yokuşa sürecek önşartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır” dedi. Bahçeli şunları kaydetti:

“Siyonist emperyalist karanlık çevremizi sarıp istikbal ve istiklalimize organize saldırı halindeyken milli birlik ve dayanışmamızı tahkim etmek vatan, millet, namus ve mukaddesat borcudur. Bu borcu takmayan ve tanımayan, tarihin çağrısını duymayan, milletin beklentilerini önemsemeyen, dünyanın yeni şartlarını ve bölgemizin baş döndüren değişken yapısını fark edemeyenlerin çuvallamaları, zamanın ve zeminin dışında kalmaları mukadderdir. İşte o zaman Meclis’te kaçak eczane kurulduğunu söyleyen ucube, çarpık ve çamur zihniyetler acınası halleriyle ömürlerini tüketmiş olacaklardır.”

CHP’NİN İSİM ÖNERİSİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de yaptığı basın toplantısında yeni çözüm süreci için kurulacak komisyona ilişkin konuştu.

Komisyonun adı için önerilerini açıklayan Emir “Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Bizim önerimiz Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu. Kürt sorununu gören, çözümüne dönük demokratik adımları atmaktan çekinmeyen, Türkiye’ye de demokrasi öneren, 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek, seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Eğer birileri kendi gündemlerini dayatacaklarsa hiç boşuna bu işe girişmesinler. Biz bu komisyonun kendi gündemini mutlaka kendisinin belirlemesinden yanayız” dedi. Komisyonun şeffaf çalışması gerektiğini de belirten Emir “Herkes kimin ne söylediğini, ne söylemediğini açıkça görmelidir. Tam bir şeffaflık talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Emir ayrıca, komisyonda üçte iki çoğunlukla karar alınmasını önerdiklerini belirtti.