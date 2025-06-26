Timur Soykan'dan dikkat çeken kulis! “Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu için ‘Beni burada betona gömmek istiyor’ dedi”

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava 30 Haziran'da görülecek.

Söz konusu duruşma öncesi CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri tartışma yaratmıştı.

Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu’nun YouTube’da birlikte hazırladığı ‘Onlar TV‘ adlı YouTube kanalındaki programda Timur Soykan, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözleri aktardı.

“BENİ BURADA BETONA GÖMMEK İSTİYOR”

Gazeteci Timur Soykan'ın Onlar TV yayınında paylaştığı dikkat çeken kulis şu şekilde:

“Ekrem İmamoğlu çok sert bir söz söylüyor. Aslında seninle (Şule Aydın’a) birlikte özel haberimiz bu, kaynakları birlikte araştırdık. Ekrem İmamoğlu, aynen şunu söylüyor Kılıçdaroğlu için “Beni burada betona gömmek istiyor” diyor. Gerçekten çok sert bir söz. Türkiye siyaset tarihine geçebilecek bir söz. Ve aslında Kılıçdaroğlu’nun şu anki CHP’nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturma hayalinin bir sonucunu da ifade ediyor.

30 Haziran’da duruşma var. Kurultay Davası var. Kurultay Davası’nda mutlak butlan kararı çıkması bekleniyor. Bu ne demek, partiye kurultayda şaibe var diyerek partiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na vermek demek. Bunun öncesinde İmamoğlu kendisini ziyarete gelen hem (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel’e hem Kılıçdaroğlu’na şunu söylüyor: İki genel başkanımız birlikte bir yol haritası belirlesinler, birlikte bu süreç yürüsün.

Yani bu ne demek, bu iktidarın, Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği çerçevede bu süreç gitmesin demek. Bu aslında CHP’ye karşı, en son yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olmuş, büyükşehirlerin neredeyse hepsini kazanmış CHP’ye karşı bir operasyon ve birlikte hareket etsinler diyor. Bunun üzerine Özgür Özel’e diyorlar ki, siz arayın isterseniz, bir görüşme talep edin ve Kılıçdaroğlu’yla birlikte bir yol haritası belirleyin. Şimdi burada şunun altını çizmek önemli: Kılıçdaroğlu diyor ki, “Ben kabul etmezsem kayyum atanır.” İmamoğlu da Özel de şunu söylüyor, bu olsun istemiyorsa birlikte hareket edelim… Bu süreci birlikte yürütelim. İmamoğlu’nun talebi üzerine bu görüşme için yoklamalar başlıyor. Ve bir heyet oluşturuluyor CHP’de.

“BEN BU MUTLAK BUTLANI KABUL EDECEĞİM”

24 Haziran saat 15:00’te bu heyet Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıya gelmiş. Heyette Engin Özkoç kurultay davasının CHP’yi çok kritik bir noktaya getirdiğini anlatıp “Özel’le buluşup bu süreci birlikte yürütün” demiş. O bunları söyledikten sonra Kılıçdaroğlu da çok net bir şekilde “Ben bu mutlak butlanı kabul edeceğim” diyor…”

“BEN SİYASETTEN VAZGEÇECEĞİM”

Mansur Yavaş, biraz önce anlattığım gibi “Genel merkeze faturaları bile ödeyemezler, atama yapamazlar, genel merkezde ben olacağım” dediği zaman Mansur Yavaş buna gerçekten çok öfkelenmiş. Yavaş çok net bir şekilde “Bu dediğiniz CHP’yi böler, sizin bu yaptığınız CHP’yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten vazgeçiyorum” demiş.”

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ise yayında şunları söyledi:

"Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "CHP'nin bölünmeye değil bütünleşmeye ihtiyacı var, iktidarın istediği gibi parti bölünürse ben siyaseti bırakırım" dedi."