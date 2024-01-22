TİP’ten Güzelbahçe’de Yerel Yönetim Çalıştayı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:55

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:55

Türkiye İşçi Partisinin (TİP) “Aktif Yurttaş, Ortak Akıl ve Kolektif Üretim TİP İle Mümkün” çağrısıyla düzenlediği yerel yönetim çalıştayları devam ediyor.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda da belediyelerin sadece hizmet üreten kurumlar değil, yerel demokrasi ve yaşam hakkı için toplumsal birer örgütlenme olduğu vurgulandı.

“SİZ ANTİ KAPİTALİST DEĞİLSENİZ NE EKOLOJİSTSİNİZ NE DE ÇEVRECİSİNİZ!”

Çalıştayda söz alan ekolojist Ertuğrul Barka, “Eğer siz antiemperyalist değilseniz, anti kapitalist değilseniz ne ekolojistsiniz ne de çevrecisiniz” ifadeleriyle İzmir’in içme suyunun pahalı olmasının sebebinin ihtiyaç duyulan suyun yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Tahtalı Barajı koruma havzası sınırlarında bulunan Efemçukuru’ndaki altın arama faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu söyledi. Barka, “Çağcıl devletlerde belediyecilik anlayışı namus, şeref sözü vererek olmuyor. Sınıfsal mevzilerde herkes yerini tahkim edecek ve neyse politikası, sınıfının çıkarı neyse onu isteyecek.” dedi. Barka, Güzelbahçe Limanında bakımı yapılan gemilerin kimyasal atıklarının körfezde ciddi bir kirlenmeye neden olduğunu ve yüzülebilir kıyısı olan Güzelbahçe’nin denizdeki kirlilik nedeni ile yurttaşların sağlıklı, kolay ulaşılabilir bir sahil bulamadıklarını da sözlerine ekledi.

“ŞEHİRLER TEK KİŞİ YA DA SİYASİ BİR ELİTİN KARARIYLA ŞEKİLLENEMEZ”

İki oturum halinde gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda konuşan Şehir Plancısı Eser Atak, kenti yönetmeye talip olan adayların temelde kentte nasıl bir yönetim anlayışını hakim kılacaklarını, kente, kentli yurttaşa, yerel demokrasiye nasıl baktıklarını yurttaşa anlatmak zorunda olduklarını ifade ederek, “Bize proje anlatmasınlar. Projeler hep birlikte geliştirilir. Öyle de olmak zorunda zaten. Ama bu yönetim anlayışını anlatmak zorundalar öncelikle. Bir şehir tek kişinin ya da bir avuç siyasi elitin kararlarıyla şekillenemez” ifadelerini kullandı.

“SOKAK HAYVANLARINA SALDIRI POLİTİKTİR”

“Yerel Yönetimler ve Hayvan Hakları Mücadelesi” başlığını taşıyan sunumu gerçekleştiren Doç. Dr. Hakan Yurdanur ise sokak hayvanlarına saldırının politik olduğunu ifade ederek “Politik bir saldırıya karşı politik cevap vermek zorundayız. İmza toplama, kampanya, dilekçe mahkeme süreçleri bir yere kadardır bir yerden sonra karşılık bulamazsınız. Öyleyse sınıfsal olarak örgütleneceksiniz ve sınıfsal örgütlenmeyi yaptıktan sonra karşı duruşu gerçekleştireceksiniz” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİMLERDE KADININ ADI YOK”

Yerel yönetimler ve kadın başlığını değerlendiren TİP Parti Meclisi üyesi Aslı Yapar Şaktanlı kentlerde yaşayanların yarısının kadınlar olmasına rağmen yönetici, karar vericilik noktasında kadın temsiliyetinin çok düşük olduğunu vurgulayarak “Kadınların yüzlerce talebini karşılayacak bir yerel güç vardır, bu yerel gücü harekete geçirecek olan sosyalizmdir, halkçı belediyeciliktir” dedi.

SONUÇ RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Belediyelerin sosyal mekanları çoğaltması gerektiğini vurgulayan Gülder Başkanı Dr. Tuğrul Şahbaz “Türkiye’de sağlık konuşulurken kaç hastane yapıldı, sağlık turizmi ile kaç hasta yurt dışından Türkiye’ye geldi bunlar konuşuluyor. Oysa halk sağlığı kişi başına düşen yeşil alanın kaç metrekare olduğunun konuşulmasıdır” şeklinde konuştu.

DİSK Emekli-Sen Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mehmet Tuncer’in de “Yerel Yönetimde Emekliler İçin Sosyal, Güvenli ve Erişilebilir Kent Mekanları” başlıklı sunumu yaptığı çalıştay soru cevap ile sona erdi. Çalıştay sonuç raporu kamuoyu ile paylaşılacak.