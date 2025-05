TKP'den 12. yılında Gezi anması: 'Bu halk size diz çökmez boyun eğmez'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü "Halk Boyun Eğmedi, Eğmez" çağrısı ile Gezi Direnişi'nin 12. yılı anması için saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı.

TKP'liler meydanda 'Bu halk size diz çökmez boyun eğmez', 'Bu ülke bu halk satılık değil', 'Her yer Taksim her yer direniş', 'Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet', 'Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez' sloganları attı.

'Halk Boyun Eğmedi. Eğmez!' yazılı pankartla toplanan kitlede Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybeden yurttaşların yer aldığı büyük bir pankart ve Berkin Elvan'ın fotoğrafı yer aldı.

"TARİH AKP'NİN KÖTÜLÜKLERİNİ YAZACAK'

TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel yaptığı konuşmada "Gezi'nin üzerinden 12 yıl, AKP'nin iktidarının üzerinden 23 yıl geçti. Geriye dönüp bakıyoruz, bir tarafta Cumhuriyet'i yıkmış, devleti bütünüyle tarikatlarla donatmış, sermayenin uluslararası ve ülke sınırları içerisinde tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir iktidar var. Diğer tarafta ise milyonlarca emekçinin katıldığı, sesini yükselttiği, isyan ettiği bir direniş. Tarih önünde hangisi daha meşru ve haklıdır dostlar? Tarih, AKP'yi mi yoksa AKP'nin üzerinde tepindiği meşru halk direnişini mi yazacak? Kitaplar her zaman yalnızca iyiyi yazmaz. AKP bu ülkeye yaptığı kötülüklerle anılacak ve hatırlanacak. Tarih AKP'nin kötülüklerini yazacak" ifadelerini kullandı.

"GEZİ YARIM KALMIŞ BİR HİSSİYATIN MİRASIDIR"

Dincel konuşmasında 19 Mart'ta sokağa dökülen milyonların hafızasındaki Gezi Direnişi algısına değinerek şunları söyledi:

"Ancak gördük ki bütün çabaya rağmen Gezi, artık bu ülkenin emekçilerinin hafızasından silinemez. Aynı iki ay önce gördüğümüz gibi, seçme seçilme hakkına sahip çıkan, ayağa kalkan milyonlar, her seferinde Gezi'yi bir nostalji olarak değil, yarım kalmış bir hissiyatın mirasi olarak hatırlıyor. O miras, halk olma mirasidir kardeşler. Haziran Direnişi'nde çocuk yaşta olanların dahi anladığı, bildiği bir miras, duyduğu sestir. Peki bu ses susar mı? Berkin'in sesi susar mı sandılar, Ali İsmail'in, Abdocan'ın sesi susar mı sandılar. Halkın sesi susar mı? AKP'nin istediği gibi bütün gericiliği, yağmayı, sömürüyü sineye çeker mi?"

'EMEKÇİLER ZOKAYI YUTMADIĞI İÇİN AKP PANİKLİYOR'

AKP'nin her halk hareketinde paniklemesine vurgu yapan Dincel "Bu paniğin sebebi tam da bu. İşte bu hukuksuzluğun sebebi bu, her toplumsal yükseliş ihtimalinde, İstanbul'u barikatlarla donatan korkunun sebebi bu. AKP ne yaparsa yapsın, tüm numaralara, kurulan oyunlara, sahte ittifaklara rağmen emekçilerin zokayı yutmayacağını biliyor. O yüzden de zorbalıkla iş yürütmeye çalışıyor. Dedik ya halk bu zokayı yutmaz. 1923'te Anadolu insanı yutmadı o zokayı, tebaa değil halk olmayı seçti. 68'te NATO'yu denize dökenler yutmadı o zokayı. 2013 Haziranı'nda demokrat AKP zokasını yutmayanlar kalktı ayağa. Biz zokayı yutmadık onlar da bunu sindirimediler, 1923'e olan düşmanlıklarının da geziye olan düşmanlıklarının da sebebi aynı, bu toprakları babalarının çiftliğine çevirme hayalleri aksadı bu uğraklarda." dedi.

'HESAPLAŞMA KAÇINILMAZ'

Bu ülkede iki tarafın olduğunu vurgulayan Dincel "Evet her şey zenginlik ve yoksulluk ile ilişkili, evet her şey patronlar ve işçiler arasında, evet her şey emek ve sermaye arasında. Yılmadan, usanmadan bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu güvenlik yığınağı bu gerçeğin, bu eşitsizliğin, adaletsizliğin üzerini örtmek için. Ama biz gerçekleri biliyoruz. 1 ay boyunca gecesini gündüzüne katan, günde 12 saat çalışan bir işçinin aldığı ücret Koç'ların 1 saatte harcadığı paraya denk geliyor. Bu adaletsizliğe gözümüzü kapatmayacağız. Bağımsızlığın, Cumhuriyeti'n, laikliğin altını oyan kapitalizm, ülkeyi enkaza çevirdi. Bu süremez ve bir hesaplaşma kaçınılmaz dostlar. İktidar ve muhalefetiyle düzen siyasetinin bütünü eliyle büyük bir sermaye uzlaşısının taşları döşenmeye çalışıyor. Bugün Yeni Osmanlı hayalleriyle ülkemizin Cumhuriyetçi birikiminden kurtulmaya çalışanlar, tarikat ve holding düzenini dokunulmaz hale getirmek isteyenler karşılarında Gezi günlerinde olduğu gibi halkın iradesini bulmalı" dedi.

'BU ÜLKENİN GELECEĞİNDE PATRONLARIN DEĞİL HALKIN TÜRKİYESİ'Nİ GÖRÜYORUZ'

Dincel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü onlar bu toprakların geleceğine baktığında yeni inşaat alanları görürler, saray yapılacak araziler görürler, onlar bu toprakların geleceğine baktığında kar görürler, para görürler. Bizler bu toprakların geleceğine baktığımızda köşe başlarında öldürülmeyen özgür kadınları görüyoruz, holdinglerin önünde saldırıya uğramayan hakkını alan işçileri, tarikat yurtlarının esiri olmayan özgür ve mutlu çocukları görüyoruz. Biz patronların değil halkın Türkiyesi'ni görüyoruz, Sosyalizmin bu ülkeye Türkiye'ye ne kadar çok yakışacağını görüyoruz. Türkiye'nin her yaştan, kadin erkek, muazzam bir insan kaynağı var. Yaratıcı, yurdunu seven, bağımsız ve özgür yaşamak isteyen bir kaynak. Sermaye elinden geleni ardına koymadan, bulduğu her fırsatta bu kaynağı kurutmak, üzerine çullanmak için herşeyi yapıyor. Yeni anayasa diyerek, başkanlık sistemi diyerek, kayyum diyerek kalıcılaştırmaya çalıştıkları tam olarak bu kurutma operasyonudur. Saldırının özü bu yüzden değişmiyor: Bir kere daha ayağa kalkamayacak, sırtına basılacak, halk olmaktan çıkmış bir tebaa yaratmak."

'AKP'NİN GERİCİLİKLE BOĞDUĞU GENÇLER DAHİ AKP'NİN SINIRLARINA SIĞMIYOR'

Dincel Gezi'de hayatını kaybeden yurttaşların hayallerinin hakkının verileceğini vurgulayarak "Ancak kolay değil. 12 yıl ardından ne mutlu bu yıl tekrar hatırladık ki AKP'nin kindar nesil dediği, propaganda ve gericilikle boğduğu gençler dahi AKP'nin sınırlarına sığmıyor. İşimiz bu enerjinin ve potansiyelin hakkını vermek. Emeğin iktidarına uzanmasını sağlamak. Gezi'ye katılan milyonların da, Gezi'de kaybettiğimiz kardeşlerimizin de hayallerinin hakkı ancak böyle verilir. Selam olsun bu toprakların boyun eğmeyenlerine" sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.