Koç Holding'in 100. yılı nedeniyle Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe, siyasi partiler de katılım gösterdi.

Rahmi Koç, Ömer Koç, Ali Koç ve Semahat Arsel’in evsahipliğinde düzenlenen etkinlikte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve AKP'li Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir araya geldi.

Söz konusu etkinlik gerçekleştirilirken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ATO Congresium'un önünde protesto düzenledi.

Solhaber’in aktardığına göre, “Hırsız Koç Holding, hırsız sermaye”, “Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak” sloganlarıyla bina önüne yürüyen TKP’liler, burada bir açıklama yaptı. Söz konusu eyleme polis müdahalede bulundu.

TKP’den ‘Koç Holding’ protestosu



‘Biz onlara değil bu ülkenin emekçi halkına güveniyoruz’https://t.co/US9o9Pm5n5 pic.twitter.com/5W3xoFR5XU — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 4, 2026

TKP adına konuşan Merkez Komite üyesi Ali Ufuk Arikan, şunları söyledi:

“Karşımızdaki binada Türkiye’nin en büyük hırsızı, yoksulların, çocukların geleceğini çalanların gövde gösterisi var. Adına Koç Holding diyorlar. Bu ülkede Koç Holding’in arkasında sıralanmayan bir tane ahlaklı parti olsaydı burada olurdu. Hepsi içerideler. Hepsi bu ülkenin esas patronun önünde esas duruşa geçiyor. Onlar 100. Yılını kutluyormuş bugün burada. AKP’si burada, CHP’si burada, MHp’si burada, İYİ Partisi burada, diğerleri burada. Hepsi önlerini ilikleyip esas patrona selam duruyorlar” dedi.

'KOÇ'U KORUMAK İÇİN ÖNÜMÜZE POLİSLERİ DİKİYORLAR'

“Koç birilerinin patronu olabilir. İçerideki siyasi parti liderlerinin patronu olabilir. Ama Koç bu ülkenin emekçi halkının sömürücüsü, kan emicisidir. Bu ülkenin kaynaklarının üzerine çöken hırsız bir sömürgendir” diyen Arikan sözlerine şöyle devam etti:

“Arkada 100. Yıllarına kutluyorlar. Karşılarına çıkmamızın bir nedeni bu ülkede memleketine, halkına, ülkesine sahip çıkanlar olduğunu göstermek içindir. Bilsinler, bizden çaldıkları her şeyi halkımızın yaşamını, doğasını, fabrikalarını bu hırsızlardan alacağız. Güvenmesinler AKP iktidarına, güvenmesinler muhalefet partilerine, CHP’ye, MHP’ye ve karşılarında önlerini ilikleyenlere. Bu ülkede emekçiler açlıktan ölüyorlar, onları korumak için karşımıza polis dikiyorlar. Bu yoksulluk düzeninin başındaki alçaklar içerideler. Bu ülkede onurlu insanların, devrimcilerin iktidarının kurulacağını bilsinler ve korksunlar. AKP sayesinde üç kuruşa çöktükleri TÜPRAŞ’a el koyacağız, bilsinler. Büyük bir zenginlikle büyük bir safahat sürüyorlar. Yarın da Ankara’da büyük bir konser vereceklermiş, Ankara halkına. Koç Ankara’da doğmuş ya… Bu sömürücüler bu kibri bu ülkenin siyasi sisteminden alıyorlar, o sistemi yıkacağız."

'AKP'YE, CHP'YE, SARAYLARINA GÜVENMESİNLER'

Arikan sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Keyifle kutlama yapacakları günde devrimcilerin olduklarını bilsinler diye buradayız. Yurtseverlerin olduğunu bilsinler diye buradayız. Bu ülkede herkes Koç’un önünde önlerini iliklemiyor. Bir söz veriyoruz, bunların asalak düzenini mutlaka yıkacağız. Saraylarına güvenmesinler. AKP, CHP’ye güvenmesinler. Biz onlara değil bu ülkenin emekçi halkına güveniyoruz. Söz veriyoruz bu ülkede emekçilerin iktidarı kurulacak.”