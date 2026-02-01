TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partisinin 'seçim' kararını açıkladı: 'Biz vatan haini olmayız!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Dalgaları karşılayan gemiler gibi: TKP meydan okuyor" etkinliği saat 15.00'te Ankara ATO Congresium'da başladı.

Partililer etkinliği; "Her şey emeğin olacak", "Patronların ensesindeyiz", "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Kahrolsun saltanat yaşasın cumhuriyet" ve "Şeriata, faşizme; karanlığa geçiş yok" sloganlarıyla başlattı.

DEVRİM, EMEK VE AYDINLANMA MÜCADELESİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Etkinliğe; dünya tarihinde devrim, emek ve aydınlanma mücadelesine katkı verenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunda partililer Nazım'ın "Akın var, akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın" mısralarını okudu.

BOLŞEVİK VE TÜRK DEVRİMİ ANLATILDI

Saygı duruşunun ardından, 1917 Bolşevik Devrimi ve 1923 Türk Devrimi'ni anlatan bir tiyatro sergilendi. Tiyatro kapsamında SSCB'nin kurucusu Vladimir Lenin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci yanı anlatıldı. Bolşevik ve Türk devrimleri ufak oyunlarla anlatıldı. Emperyalizmin sosyalizm ile cumhuriyet değerlerinin zamanla sermaye tarafından yok edildiği anlatıldı.

MUSTAFA SUPHİ, NAZIM, SABAHATTİN ALİ SALONA SESLENDİ

Mustafa Suphi, Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, Sabahattin Ali ve Behice Boran yapay zeka desteğiyle konuşturuldu.

SSCB'nin son develt başkanı Mihail Gorbaçov da yapay zeka ile konuşturularak, SSCB'nin batı emperyalizmle işbirliği yaptığı ve sosyalizm ile SSCB'ye ihanet ettiğini anlattırıldı.

GEZİ PARKI EYLEMİ ANILDI

Gorbaçov'un emperyalizmle işbirliğine TKP'nin karşı çıktığı vurgulanarak, TKP'nin Gelenek hareketiyle Türkiye'de sosyalist mücadeleyi örgütlemesi, partinin 2001'de TKP adını alması süreci eski ve mevcut TKP MYK üyelerinin videolarıyla anlatıldı.

Ardından Gezi Parkı Eylemi anılırken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın eyleme ilişkin yazısı okundu.

'AKP'YLE MÜCADELEDE KARŞIMIZA SOL ÇIKTI'

Anlatımların ardından Kemal Okuyan'ın konuşmasına geçildi.

Okuyan, sol içinde liberalizmin egemen olmasını engellediklerini, sol içinde mücadeleyi tamamladıklarını, sol içi polemiklerle uğraşacak vakitleri olmadığını ve AKP'yle mücadeleye yoğunlaştıklarını açıkladı.

"AKP gericilik, neo-liberalizmdir, laiklik karşıtıdır" diyen Okuyan; "Geldiler, 'Babalar gibi satacağız' dediler. Bunu unutmadık. TKP özelleştirmelere karşı çıktı, bu sefer karşımıza sol çıktı. Dediler ki; 'Özelleştirme iyidir, bu sayede devlet küçülecek.' Arkadaşlar biz bu salaklıklarla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

'SOL GİZLİ AKP'CİLİKLE KARŞIMIZA ÇIKTI'

"Biz soldan kopmaya çalışıyorduk, sol gizli AKP'cilikle karşımıza çıktı. Polemiğe girmekten kurtulamadık" diyen Okuyan; "Biz bu solculukla mücadele ede ede buraya geldik. Ergenekon sürecinde 'Türkiye özgürleşiyor' dediler, AKP teşekkür ederek 'Aferin size' dedi. Biz solla uğraşmayı istemiyoruz. Biz solun diri kesimleriyle birlikte yürürüz, mücadele ederiz. Ama yakamızı bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

'BU DÜZEN YIKILACAK, YERİNE EŞİTLİKÇİLİK GELECEK'

CHP ve HDP/DEM Parti'nin sosyal demokrat olduğunu, bu partilerin Türkiye solunu baltaladıklarını belirten Okuyan, "Biz kendimizi bu partilerden koparmaya çalıştık. Bizim bir tarihsel sorumluluğumuz var; bu düzen yıkılacak, yerine eşitlikçilik gelecek. Bunu yapmak için Türkiye solunu esir alan CHP-HDP virüsünden kurtulmamız lazım. Bu zor bir işlem. TKP geçmişte bu dik kafalılığı yüzünden çok eleştirildi" diye konuştu.

2014'teki parti içi ayrışmaya değinen Okuyan; "O dönem ayrılanlar TKP'yi HDP ve CHP'nin gölgesine girmesini istedi. HDP o dönem, diğer sol partiler gibi, kuyruğa girecek bir TKP istedi. Biz ayrıştık ve o dönemden beri TKP'yi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

'AKP-MHP HATTINDAN BAŞKA BİR ŞEY BEKLENEMEZ'

2. Açılım Süreci'ne değinen Okuyan; "Kürt Sorunu gibi önemli bir başlıkta önümüze konan süreç bir müdahaledir. O buna mesaj yolladı, 'Sayın' dedi, kilim yolladı... Biz buna bakmayız, ne vaad ediyor ona bakarız. Masanın bir ucunda AKP-MHP var. Bu hattın ne istediği çok açık; karanlık bir Türkiye. AKP-MHP hattından başka bir şey beklenemez" dedi.

'BURADAN AYDINLANMA ÇIKMAZ'

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da komisyon üyeleriyle toplantısında "Komün şirketleşme demektir" sözlerine değinen Okuyan; "Yerelleşme denen şey, patronların ihya olması demektir. Masanın diğer tarafı şirketleşme, 'Biz Kürtler kendi devletimiz olarak şirketleşelim' diyor. Yeterince laiklik ayağa alınmamış, Türkiye İslamlaştırılmamış gibi 'İslam kardeşliği' diyor. Buradan aydınlanma çıkmaz. Bunun da dış politikası Yeni-Osmanlıcılık'tır. Döndük, dolaştık iki Cumhuriyet düşmanının uzlaşmasına geldik' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE, İRAN'DA, IRAK'TA YIKIM DEMEKTİR'

Kürt Sorunun çözümüne ilişkin konuşan Okuyan; "Ayrı bir Kürt devleti projesi Türkiye'de, İran'da, Irak'ta yıkım demektir. Türkiye adına konuşayım, Türkiye'den Kürt yurttaşlarımızın ayrılması çoraklaşma demektir. Özerklik ya da federasyonda çözüm görülen ama olmayan seçenektir. Çünkü özerklik kardeşlik değil, ayrışmadır. Türkiye ancak bir bütün olarak yaşayabilir. Bu işin sonunda savaş çıkmasıdır, biz de bunu istemiyoruz. Diğer bir seçenek 'En iyi Kürt diz çöken Kürttür' demektir, bu saatten sonra tek bir Kürt yurttaşımız bile kabul etmez. Bu düzende bu sorunun çözümü yok. Bu düzenin kendisi bölücü zaten" dedi.

'TÜRKÇENİN BİRLEŞTİRİCİLİĞİ SORGULANAMAZ'

Kürt Sorunun tek çözümü olduğunu belirten Okuyan; "Bu ülkenin kaynaklarının her yurttaşa eşit şekilde paylaşımı sağlamaktır. Bütün kaynaklar, merkezi bütçe planlamasıyla bütün halk için kullanılacak. Türkçenin birleştiriciliği sorgulanamaz ama kimsenin anadilde eğitim hakkı da sorgulanamaz. Bu topraklarda ırkçılıktan daha kuvvetlidir kardeşlik hukuku" dedi.

'EVET DİYENLER BU TARAFA, HAYIR DİYENLER KARŞI TARAFA'

"Cumhuriyetçilerin birliğinden bahsediyor TKP" diyen Okuyan, "TKP Cumhuriyet değerlerini koruduğunu hep söylüyor. Bizim Milli Mücadelesi'ne tepeden baktık ve 'Biz Milli Mücadelesi'nin bütün neferlerine hakkımızı helal ediyoruz' dedi. Çünkü biz TKP'yiz. Kaybettiğimiz şeyler varsa, kazandığımız şeyler de var. Cumhuriyet bazı kazanımları sağladı. Bu topraklarda sosyalizmi kurmak için yerli kaynaklara ihtiyaç var. Milli Mücadele bize bunu sağlıyor. Yurtseverlik, anti-emperyalizm, laiklik ve planlama fikri toplumdan çıkmadı, bu fikirler cumhuriyetten geldi. Cumhuriyetçilik adına bugünkü düzene sahip çıkan herkes piyasacıdır, işbirlikçidir, sahte cumhuriyetçidir. Mesele; tarikatlar ve şirketler düzeni yerine, emekçi cumhuriyeti kuracak mıyız, kurmayacak mıyız? Bütün mesele budur. Evet diyenler bu tarafa, hayır diyenler karşı tarafa" ifadelerini kullandı.

'İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK TÜRKİYE HALKININ SORUMLULUĞUNDADIR'

"Molla rejimi bizden uzak dursun ama ABD müdahalesine karşı İran'ın yanındayız" diyen Okuyan; "Devrimciler için burada dış müdahaleye karşı durmak kriterimizdir. Biz vatan haini olmayız. Bizim iktidarı, darbeyle, baskıyla değiştirmeye çalışırlarsa, karşı dururuz; 'Burada iktidarı değiştirmek Türkiye halkının sorumluluğundadır' deriz. Bütün ülkelerde komünistlerin hedefi, kendi sömürgecisiyle mücadeledir. Güncel somut meselelerde nasıl duracağımızı iyi biliriz. Saddam'ı devirdi diye, ABD'ye mektup yazmayız. Suriye'de sırf devrim yaptı diye cihatçı HTŞ'ye destek veren salak solculardan da olmayız" ifadelerini kullandı.

'TKP SEÇİM İŞBİRLİĞİNE GİRMEYECEK'

İhalelerle belediyeciliğin olmayacağını vurgulayan Okuyan; "Bu düzeni değiştirmek gerekiyor ama 'Şimdi değil lafını püskürtmek' lazım. Biz bunu püskürtmeye kararlıyız. Biz seçimimizi yaptık, o seçim Sosyalizm. Siyasetin her adımında TKP'nin bu seçimine göre hareket etmesi lazım. TKP; hiçbir seçim işbirliğine girmeyecek, şu veya bu partiden aday göstermeyecek. Devlet Başkanı'nı Meclis seçer. Sosyalizmde en üst Meclisimizin üstünde bir kişi olmayacak. Ama önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanlığı Seçimi de olacak, TKP milletvekilliğindeki tutumundaki ilkeselliği koruyacak. TKP'nin bir aday çıkarması ya da Cumhuriyetçilerin adayı çıkarsa 100 bin kişiye imza attırma derdi var. Böyle bir zorluk karşımıza çıkarılıyor diye gidip de bir müteahhide ya da başka bir kişiye destek vermeyiz. Başkaları gibi gidip de Kötünün iyisine destek vermeyelim" dedi.

Okuyan'ın konuşmasının ardından etkinliğe TKP MYK üyelerinin akademi, emek, kadın mücadelesi hakkındaki açıklamaları izletildi ve türküler söylendi.