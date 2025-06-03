Tolga Şardan'dan çok konuşulacak 'Akın Gürlek' iddiası: 'Ankara'da daha önemli bir göreve getirilecek'

Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki dosyayı tamamladıktan sonra Ankara’da daha önemli bir göreve getirileceği yönündeki iddiaları yazdı.

Şardan, T24'te bugün yayımlanan yazısında, Akın Gürlek'in yeni görevinin Adalet Bakanlığı olacağı iddialarına yer verdi.

"DAHA ÖNEMLİ BİR GÖREVE..."

Tolga Şardan, söz konusu yazıda "Bir iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki terör konulu dosyayı tamamladıktan sonra Ankara’da daha önemli bir göreve getirilecek" ifadelerini kullandı.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İBB soruşturmasının sadece CHP’de değil, iktidar partisi AKP’de de yansımaları yaşanacak kuşkusuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanlık seçimi sonrasında kabinede gerçekleştireceği ifade edilen değişikliklerde büyük olasılıkla söz konusu sürecin izleri görülecek.

Öncelikle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın değişiklikler içinde yer alacağı bir süredir başkent kulislerinde konuşuluyor zaten. Ayrıca mevcut Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş için de geçerli aynı durum.

Yargı ve güvenlik bürokrasisi gelişmeleri anı anına yakından takip ediyor. Bir iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki terör konulu dosyayı tamamladıktan sonra Ankara’da daha önemli bir göreve getirilecek."

AKIN GÜRLEK YERİNE KİMİN GELECEĞİ KONUŞULUYOR?

"Yeni görevin Adalet Bakanlığı olacağı iddiaları konuşuluyor. Bu durumda yerine Başsavcı Yardımcısı Can Tuncay’ın getirilmesi bekleniyor.

Küçük bir ekleme yapayım, yakın zamanda tamamlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) üye seçimleri sırasında en çok adı geçen isimlerdendi Başsavcı Vekili Tuncay. Seçim sürecinde Tuncay’ın HSK üyesi olabileceği belirtiliyordu. Devreye giren Adalet Bakanı Tunç’un, Tuncay’ın Gürlek’in üzerindeki yükün paylaşılması açısından İstanbul’da göreve devam etmesi konusunda görüş bildirdiği ifade ediliyor.

Bu nedenle Tuncay, HSK üyesi atanamadı. Öte yandan yine kulislerde, İçişleri Bakanlığı’nda da bir değişim yaşanacağı belirtiliyor. Mevcut Bakan Ali Yerlikaya’nın yerine halen İstanbul Valiliği görevini yürüten Davut Gül’ün adı gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşündüğü değişikliklerin eli kulağında. Kurban Bayramı sonrasında kabinede değişiklikler için düğmeye basılabileceği belirtiliyor."