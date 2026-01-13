Toplumun büyük kesiminin ikna olmadığı söyleniyordu: İBB duruşması öncesi AKP’den adliye yanına dev afiş

Kamuoyu araştırma şirketleri ve muhalefet temsilcileri 19 Mart’tan bu yana yaptıkları açıklamalar ve paylaştıkları verilerle, toplumun büyük bir kesiminin İBB soruşturmalarına ikna olmadığını ve siyasi olduğunu düşündüğünü öne sürüyor.

Tartışmalar devam ederken AKP İstanbul İl Teşkilatı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası”nın ilk duruşmasına 2 aydan kısa bir süre kalmışken, Çağlayan Adliyesi’nin hemen yanında bulunan alana dev bir afiş astı.

Afişte, Saraçhane’deki İBB binasının görseline yer verilirken, “Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar Türk lirasına çıkardılar” ve “Senin hayatından gidiyor” ifadeleri kullanıldı. Afişin üzerinde AKP İstanbul logosu da yer aldı.

Söz konusu afiş 9 Mart’ta görülecek ilk duruşma öncesinde asılması nedeniyle dikkat çekti.

Soruşturma ve tutuklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, Saraçhane başta olmak üzere birçok noktada protestolara yol açmıştı.