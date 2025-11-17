‘Torpil’ iddiasına yanıt: Rastlantı

Tepkilerin büyümesinin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, kura sonucunda ortaya çıkan tablonun “tesadüfi olduğunu” savunarak torpil iddialarının istatistiksel verilerle çürütüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İşçi alım süreçlerimiz 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde şeffaflık, denetlenebilirlik ve eşitlik prensipleriyle yürütülmektedir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden yapılmakta olup aynı ilde yaşayan ve aynı soyadı taşıyan kişilerin aynı ilanlara başvurması doğaldır.”

Bakanlık, en çok eleştirilen “aynı soyadlı adayların” asil listede yer almasına dair de sayısal veri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ordu’da “Güney” soyadını taşıyan 3 bin 483 kişi bulunuyor. Hastane için açılan 500 kişilik kontenjana yapılan başvuruların 227’si Güney soyadlı kişilerden oluştu.

Noter kurası sonucunda 6 Güney soyadlı kişi (5 güvenlik, 1 temizlik) asil listede yer aldı. Bakanlık, bu dağılımın “istatistiksel olarak normal” olduğunu vurguladı.

Açıklamada, aynı isim ve soyisme sahip kişilerin ya da akraba olanların kuraya başvurmasının önünde yasal engel bulunmadığı anımsatılarak şu ifadeye yer verildi:

“Noter huzurunda yapılan kurada aynı soyadlı kişilerin veya akraba olan adayların rastlantısal olarak seçilebileceği açıktır. İddialar gerçek dışıdır.”