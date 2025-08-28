Trafikte aracı çekilen AKP'li meclis üyesi partiden istifa etti!

Aracı çekilen AKP Karabük Belediye Meclis Üyesi İrfan Topçu, sosyal medya hesabından arabasının çekilmesinin hukuksuz olduğuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Topçu, “Devletin verdiği yetkiyle emir erlerinize talimat verip benimle uğraşmaya çalışanlar Şerefinizi onurunuzu haysiyetinizi yetkinizi s.e.v.e.y.i.m” dedi.

AKP'DEN İSTİFA ETTİ

Bu paylaşımının ardından Topçu, “Kurulduğu günden bugüne üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettim. Hiçbir partiye üyeliğim ve geçişim yoktur. Belediye Meclis Üyeliğine ise bağımsız olarak devam edeceğim” diyerek AKP’den istifa ettiğini duyurdu.