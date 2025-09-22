'Transfer pazarı' iddiasına AKP'li Hayati Yazıcı'dan yanıt geldi

Muhalefet partilerinin 31 Mart 2024 günü yapılan yerel seçimlerde kazandığı 59 belediye AKP’ye geçti. Kulislere göre AKP'nin hedefi büyükşehir belediye başkanlıklarının sayısını 14’e çıkarmak.

Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'teki yazısına göre, ufukta belediyeler için bir erken seçim olmadığı için bunu yapmanın yolu "transfer pazarı" kurmak.

"BU EKİP 'TRANSFER OLABİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI' TESPİT EDİYORMUŞ"

Transfer pazarındaki diğer hedefin muhalefetin elinden alınan belediyelerin sayısını 100’e ulaştırmak olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu amaçla AKP’de muhalif partilerin belediye başkanlarının transfer edilebilmesi için özel ekip de kurulmuş. AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yönetimindeki bu ekip 'transfer olabilecek belediye başkanlarını' tespit ediyormuş."

Ekibin belediye başkanlarının “özel hayatlarını ve zaaflarını” araştırdığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"AKP esasen bir 'ihale partisi!'

Bu partinin yerel örgütlerinin kimler tarafından yönetildiğine, belediye meclislerindeki üyelerinin mesleklerine bakarsanız göreceğiniz şey bu olur.

Örgütü ayakta tutabilmek için belediyelerin ihale olanaklarını kullanmak tıpkı Hayati Bey’in adı gibi 'hayati bir durum!'

Kim bilir belki de görevin Hayati Bey’e verilmesinin altında böyle bir subliminal mesaj yatıyor."

HAYATİ YAZICI'DAN İDDİALARA YANIT: 'GERÇEK DIŞI'

Kısa sürede gündem olan iddiaya, AKP'li Hayati Yazıcıdan yanıt geldi.

X'ten, söz konusu haberi yalanlayan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen dedikodu ve kurgudan oluşan iddiaların köşe yazılarına konu olması gerçekten üzüntü verici. Gerçek dışı olan bu iddiadaki hiçbir hususun en ufak bir doğruluk payı bulunmamaktadır. Bu gerçek dışı iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışmak gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır."