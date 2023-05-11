'TRT Diyanet Çocuk' kanalı kuruldu

4-6 yaş Kuran kurslarını okulöncesi eğitim olarak nitelendiren, “değerler eğitimi” adı altında din eğitimini savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de TRT Diyanet kanalı bünyesinde TRT Diyanet Çocuk kanalı kurdu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00
'TRT Diyanet Çocuk' kanalı kuruldu
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TRT Diyanet Kanalı bünyesinde kurulan ve “Kalplere Yolculuk” sloganıyla çocuklar için dini animasyon çizgi diziler üretecek “TRT Diyanet Çocuk” kanalı önceki gün test yayınına başladı. 

KANALDA DİN ANLATILACAK

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Kanalımız, vatan, millet, bayrak, din, dil, aile gibi ortak değerlerimizi; yaşları, algı düzeyleri ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yapımlarımızla çocuklarımıza anlatacak” dedi. Sobacı, animasyonları 3-6 ve 6-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırladıklarını savunarak İslamı, güzel ahlakı, iyiliği ve insani değerleri merkeze alacaklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise “Din eğitimi noktasında gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan kitle iletişim araçlarından istifade edilmesinin bir zorunluluk olduğunu, çocukları din ve değerler konusunda aydınlatan, bilgilendiren, bilinçlendiren eğitici yayınlar yapmayı hedeflediklerini” kaydetti. 


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