TRT spikerinden yönetmene hakaretler: 'Soysuz, vatansız teröristler'

Ankara’da düzenlenen “Esaretten Cesarete Film Festivali” ödül töreni, TRT spikeri Oya Eren Özkan'ın sahnede yaşanan bir konuşmayı kesmesi ve sonrasında yaptığı davranışlar nedeniyle büyük tartışmalara sahne oldu.

Festivalde ‘En İyi Kurmaca Film’ ödülünü kazanan “Kurtlar” adlı yapımın 24 yaşındaki yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, sahnede yaptığı konuşmada tutuklu öğrencileri ve Grup Yorum’u andı.

Bayrak'ın konuşması sırasında törenin sunucusu TRT spikeri Oya Eren Özkan, “Siyasi mesaj vermeyelim” diyerek müdahalede bulundu ve konuşmayı kesti.

"BU ŞARTLAR ALTINDA SUNMAYA DEVAM EDEMEM"

Ecre Begüm Bayrak sahneden inerken, Özkan mikrofonu bırakarak, “Bu şartlar altında sunmaya devam edemem” dedi.

Festivalde bulunan izleyiciler, jüri üyeleri ve yönetmenler yaşananlara tepki gösterdi.

Özkan’ın sahne arkasında ve fuaye alanında “şerefsizler”, “kansız köpek”, “vatansız teröristler” gibi ifadelerle hakaret ettiği, bazı kişilere karşı ise ‘bozkurt’ işareti yaptığı görüldü.

FESTİVAL KOMİTESİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olaylar sonrası festival komitesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Yönetmen Ecre Begüm Bayrak, beklemediğimiz şekilde sunucunun kişisel, aşırı, haksız tepkisine maruz kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

"30 Mayıs gecesi Ankara'da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali ödül töreni sırasında, En İyi Kurmaca Film ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Kurtlar filminin yönetmeni Ecre Begüm Bayrak, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma sırasında beklemediğimiz bir şekilde sunucunun kişisel, aşırı, haksız tepkisine maruz kalmıştır.

Kurtlar filminin cesaretle ele aldığı konu ve filmin etkili anlatımı, kurgu tekniği, sinematografisi nedeni ile festivalin ön jüri ve jüri üyeleri En İyi Film Ödülünü oy birliği ile vermişler, yönetmenin filmi gösterime alınmış ve ödül alması için kendisi bizzat festival direktörü tarafından Ankara'ya davet edilmiştir.

Misafirimiz olan genç kısa filmci arkadaşımıza, sunucunun tepkisinin festival yönetimi ve festivali destekleyen kurumlar ile bir ilgisinin olmadığını kamuoyu ve kısa filmcilerle paylaşmak istiyoruz ve bundan sonra sanatsal etkinliklerde, icra ettiği eser ve görüşleri nedeni ile sanatçılara tepki gösterilmemesini diliyoruz.

Sanatın ve sanatçının kendini ifade etme özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ait duruşumuzun değişmediğini ve değişmeyeceğini tüm sanatseverlere bildiriyoruz."