TSK'de dikkat çeken görev değişikliği... Ataması yapılmıştı, yerine başkası göreve başladı: Kemal Yeni'nin üstü mü çizilmişti?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 5 Ağustos’taki Yüksek Askeri Şûra’yla (YAŞ) komuta kademesi değişmiş, Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığına, Metin Tokel ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilmişti.

14 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla ise daha alt kademede atamalar yapılırken, Genelkurmay 2. Başkanı Kemal Yeni, 3’üncü Ordu Komutanı olarak görevlendirilmişti.

İSTİFA HABERİ ÇIKTI

Kemal Yeni’nin, kendisinden daha kıdemsiz olan Levent Ergün’ün Genelkurmay 2. Başkanı yapılmasından rahatsız olduğu, bu nedenle emeklilik dilekçesini verdiği T24 tarafından yazıldı.

Bu haberin ardından, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) atamalara ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda 3’üncü Ordu Komutanlığı görevinin Tümgeneral Tuncay Altuğ’a devredildiği yazıldı. Kemal Yeni, 3’üncü Ordu Komutanı olmadı.

ÜSTÜ MÜ ÇİZİLDİ?

Cumhuriyet’in ulaştığı askeri çevreler ise Yeni’nin istifa dilekçesinde TSK’de izlenen atama silsilesinin payı olabileceğini ifade etti. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve en sonunda Genelkurmay Başkanlığına getirilmişti.

Kemal Yeni ise Genelkurmay 2. Başkanlığından Kara Kuvvetleri Komutanlığına değil, Ordu Komutanlığına atandı.

Kaynaklar, bu tablonun Yeni’nin ‘üstünün çizildiğini’ gösterdiğini söylerken, istifa dilekçesinin arkasında da bunun olabileceğini dile getirdi.