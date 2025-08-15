Tunç Soyer’den Çerçioğlu’na sert tepki: ‘Uykunuzu kaçıracak bir vicdan azabı sizi bekliyor'

4 Temmuz günü tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, isim vermeden dün AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sert tepki gösterdi. Partisiyle fikir ayrılıklarına düşmesine rağmen rağmen başka partiye katılmadığını hatırlatan Soyer, "İnsanların yüzüne bakamayacak, uykunuzu kaçıracak bir vicdan azabı sizi bekliyor" dedi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 Temmuz günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUNÇ SOYER'DEN AKP'YE GEÇEN ÇERÇİOĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından cezaevinde yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlar yapan Soyer, bu sefer dün AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu topa tuttu.

"KENDİSİNE SAYGISINI KAYBEDENDEN GERİYE BİR ŞEY KALMAZ"

Soyer, dikkat çeken paylaşımın tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca iyi insanların siyasette olmasını savundum. 'Şikayet ettiklerinizin, şikayet ettikleriniz tarafından değiştirilmesini beklemeyin. Siyasete girin, onları ancak siyasetle siz değiştirebilirsiniz' dedim.

Bu vesileyle iyi insanlara seslenmek istiyorum: Evet, mutlaka siyasete girin ANCAK eğer daha güzel ve aydınlık bir memleket, bir dünya hayaliniz varsa, bu hedefe giden yolu tarif eden bir fikriyatınız da olmalı. Bu fikriyat tarih, bilim, hakikat, vicdan ve akılla örülmüş olmalı. Bu fikriyat oluştuğu anda onun hayata geçirilmesi için örgütlenme ve bir bedel ödenmesi mecburiyeti de doğuyor.

Kısacası iyi insanlar siyaset yapmalı, aynı hedefe yürüyenlerle yollarını birleştirmeli, bu siyasetin güçlü bir fikri ve güçlü bir iradeyi gerektirdiği unutulmamalı.

Hakikat, mutluluk, onur bedelsiz olmuyor. Bedelsiz olsun denirse işte böyle oluyor. İnsanların yüzüne bakamayacak, kafanızı yastığa koyduğunuzda uykunuzu kaçıracak bir vicdan azabı sizi bekliyor.

45 gündür 1 Nolu F Tipi kapalı cezaevindeyim, emin olun yaşadığım bütün ağır koşullara rağmen her akşam rahat uyuyorum. Çünkü inandığım fikrin 'hakikat' olduğunu ve onu savunmamın bedel ödenmesini gerektirdiğini biliyorum.

Elbette benim de partimle birçok konuda ayrı düştüğüm oldu ancak ayrılıklara rağmen birlikte olmanın; kendime, inandığım ilkelere, savunduğum fikirlere ve uğruna her şeyimi vakfettiğim bu güzel memleketimin güzel insanlarına saygı gereği olduğuna inandım.

Kendisine saygısını kaybedenden geriye bir şey kalmaz."