Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu’ndan kaydını sildirdi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde açıklama yaptıktan sonra 10 yıl önce öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Elçi’nin üç ay önce Diyarbakır Barosu’ndan kaydını sildirdiği ortaya çıktı.

İlke TV'nin haberine göre, Türkan Elçi’nin bu kararı almasının arkasında, verdiği bir şikâyet dilekçesine ilişkin alınan kararı onaylamadığı ve Baro Yönetimine duyduğu tepki bulunuyor.

'AVUKATLIK ÜCRETİ MİRASÇILARA ÖDENMESİ' İDDİASI

Habere göre, Tahir Elçi’nin müdafiliğini yaptığı dava dosyaları, ölümünün ardından mirasçıları tarafından aynı büroda birlikte çalıştığı M.N.G. isimli bir avukata devredildi.

Taraflar arasında varılan sözlü anlaşma ile iş takibi sonucu tahsil edilen avukatlık ücretlerinin yarısının mirasçılara ödenmesi kararlaştırıldı.

Ancak takibi yapılan dava dosyaları ve zarar tespit davalarına ilişkin sonrasında bilgilendirilmedikleri, avukatlık ücreti paylarının mirasçılara ödenmediği gerekçesiyle Türkan Elçi tarafından Diyarbakır Barosu’na şikâyette bulunuldu.

Ocak 2025’te verilen dilekçede, özellikle Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada hükmedilen 717 bin TL’lik avukatlık ücretinin mirasçılara ödenmediği ileri sürüldü.

ŞİKAYET EDİLEN AVUKAT SUÇLAMALARI REDDETTİ

Türkan Elçi’nin bu şikâyet dilekçesi üzerine Diyarbakır Barosu yönetimi tarafından bir komisyon oluşturuldu.

Savunması alınan avukat M.N.G, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Takip ettiği tüm dava dosyaları konusunda şikâyetçiyi bilgilendirdiğini, 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde olmak üzere 1,5 milyonun TL’nin üzerinde ödeme yaptığını ve şikâyetçinin tutumları nedeniyle sulh görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını beyan etti.

TOPLANAN KOMİSYON KARARINI VERDİ

Tarafların şikâyet ve beyanları üzerine 3 Eylül’de toplanan komisyon, şikâyet edilen avukat hakkında “disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığı” kararına vardı.

Kararın gerekçesinde, dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde şikâyetçi Türkan Elçi’nin kendisine mirasçı olarak herhangi bir ödeme yapılmadığı iddiasının yerinde olmadığı belirtildi.

Taraflar arasında 717 bin TL’lik alacağın gündeme geldiği dava dosyasında ise, taraflar arasında vekil-müvekkil ilişkisi bulunmadığı, avukatlık ücreti payının ödenmediği iddiasında yargılamaya muhtaç özel hukuk uyuşmazlığı bulunduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

KAYDINI SİLDİRDİ

Komisyon’un aldığı bu karardan hoşnut olmayan Türkan Elçi, tepki olarak Diyarbakır Barosu’ndaki avukatlık kaydını sildirme yoluna gitti.