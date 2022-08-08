Türkiye Barolar Birliği heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:47

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Av. R. Erinç Sağkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, 170 bin avukatı temsil eden barolarımızın çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği’nin seçilmiş kurulları olarak, kuruluşumuzun 53. yılında, varlık nedenimiz olan büyük emanetini taşımanın sorumluluğu ve heyecanıyla huzurundayız.

Barışın ve refahın ancak demokratik ve laik hukuk devletlerinde hüküm sürebileceğini gören büyük dehanla bize hedef olarak gösterdiğin; haklarını özgüvenle kullanan, kanun önünde eşit ve onurlu yurttaşların yaşadığı bir Türkiye’yi inşa etme idealini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.

Aklın ve bilimin ışığında, görkemli bir hukuk devrimi üzerine kurduğun, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyeti’nin, cübbelerinde ilik taşımayan bağımsız hak savunucuları olarak, hiçbir yurttaşı adalet arayışında yalnız ve savunmasız bırakmayacağımıza aziz hatıran önünde bir kez daha söz veriyoruz.

Her geçen gün büyüyen özlem, sevgi, şükran ve saygılarımızla…"