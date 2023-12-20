Türkiye’nin konuştuğu konuya tek cümlelik yanıt: “Sarıklı Amiral konusunda da olduğu gibi gerçeği örtme çabası”

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:46

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:46

Konuya ilişkin CHP Artvin Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Uğur Bayraktutan soru önergesi verdi. Bayraktutan önergede “Teğmenlerin olaya müdahalesiyle bir arbede yaşanmış mıdır?”, “Bu kişiler böylesine saygısız bir harekette bulunma cesaretini nereden almaktadırlar”, “Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı ( EDOK ) tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa soruşturma hangi aşamadadır?”, “İlgili konu Polis ve Jandarma kayıtlarına ne şekilde işlenmiştir?” ve “Tuzla Piyade Okulu’nda geçmiş dönemlerde de benzer olayların yaşandığı, hatta Tarikat Bağlantılı olanlar ile Kara Harp Okulu kaynaklı, Üniversite kaynaklı ve diğer kaynaklı olanlar arasında yaşanan kavgaların önüne geçmek adına eğitim tarihlerinin ve izin tarihlerinin farklı zamanlarda ayarlandığı iddiaları doğru mudur?” sorularını yanıtlaması için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yöneltirken, ayrıca Bakan Güler’e MSB nezdinde konuyla ilgili yürütülen çalışmaların neler olduğunu ve kapsamlı açıklamanın ne zaman yapılacağını sordu.

25 GÜN SONRA YANIT

Bayraktutan tarafından 23 Kasım’da verilen önergeye yaklaşık 25 gün sonra tek cümlelik yanıt geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Yaşar Güler imzalı yazılı açıklamada “Yazılı soru önergesine konu edilen olay hakkında adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir” ifadesi kullanıldı.

Yanıt sonrası Cumhuriyet’e konuşan Bayraktutan tek cümlelik yanıta tepki gösterdi. “MSB yine aynı şeyi yapıyor” diyen Bayraktutan şunları söyledi:

“DAHA FAZLASI BEKLENEMEZDİ”

“Sorduğumuz sorular ortada. Önergemize verilen bu cevap tamamen gerçeğin üzerini örtme çabasıdır. Olayı soğutmaya, geçiştirmeye çabalıyorlar. Cübbeli Amiral olayında olduğu gibi. Olayın üzerini örtüp emekli etmişlerdi. Aynı şekilde bir durumla karşı karşıyayız. Atatürk'ün adını bile anmayan bir Milli Savunma Bakanı'ndan daha fazlası beklenemezdi...”