Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı: 'Belediyeye operasyon' duyumlarının ardından ameliyat olduğu ortaya çıktı

22.10.2025 15:56:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Eylül'de tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaşadığı sağlık sorunlarının artışı sebebiyle acil olarak hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirildi.

16 Eylül'de Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve tutuklanması öncesinde parti değiştirmesi yönünde tehditler alan Hasan Mutlu'nun, belediyeye yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar üzerine sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduğu ve 9 Eylül'de taburcu edildiği öğrenildi.

TABURCU OLDUKTAN 4 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Ancak Mutlu, taburcu olduktan 4 gün sonra, 13 Eylül'de kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan gözaltına alındı, daha sonra ise tutuklandı.

BUGÜN HASTANEYE KALDIRILDI

Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Mutlu, bugün Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Belediye kaynaklarından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır.

Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz."

