Tutuklu bulunduğu cezaevindeki sorunları anlatmıştı: Sendikacı Mehmet Türkmen’i hücreye attılar!

Gaziantep'te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek veren ve alanda yaptığı basın açıklamasının ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 16 Mart'ta tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in hücreye konulduğu aktarıldı. Söz konusu haberi Türkmen’in avukatı Esmer Özer duyurdu.

Evrensel'in aktardığı habere göre Türkmen, cezaevinde süregelen ağır koşulları ve hasta mahkumların durumunu kamuoyuyla paylaştığı bir mektup yayımlamasının ardından Gaziantep E Tipi Cezaevi’ndeki başgardiyanlar tarafından kolu ters çevrilerek hücreye atıldı.

MEKTUBUNDA KÖTÜ ŞARTLARDAN SÖZ ETMİŞTİ

Türkmen mektubunda cezaevine sağlıklı giren yaklaşık 60 yaşındaki bir mahkumun 40 gün içerisinde hızla kötüleşip yatalak hale geldiğini duyurmuş ve "Yerde yattığı ve son derece soğuk ortamda kaldığı için durumu daha da kötüleşen bu arkadaşımız son bir ayda yaklaşık 20 kg verdi. Diğer tutuklulardan yardım almadan bırakın yürümeyi tuvalet ihtiyacını bile yerine getiremiyor" dedi.

Türkmen ayrıca mahkumun 16 gündür ilaçlara erişemediğini, cezaevi müdürü ve savcısına yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti.

“BU YOLLA DURUMU KAMUOYUNA DUYURMAK İSTEDİM”

Türkmen “Cezaevi müdürü ve savcısı ile görüşmek de işe yaramayınca bu yolla durumu kamuoyuna duyurmak istedim. En temel insani ihtiyaçların bile karşılanmadığı bu koşullarda; barınma hakkının, sağlığa erişim hakkının, temizlik ve hijyen koşullarının çok kötü olduğu bu durumda insan onuruna yakışır muamelenin olmadığı açıktır. Buradan tüm duyarlı kamuoyunu bu konuyu gündem yapmaya çağırıyorum" diye seslendi.

HÜCREYE ATILDIĞINI AVUKATI DUYURDU

Türkmen'in avukatı Esmer Özer, Türkmen'in mektubu yayımlamasının ardından koğuşa gelen başgardiyanlarca kötü muameleye uğradığı, başgardiyanların kolunu ters çevirerek Türkmen’i hücreye koyduğunu aktardı.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

BİRTEK-SEN, başkanları Türkmen için bir açıklama yayımladı. Yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Cezaevi mi işkencehane mi idare ediyorsunuz? Türkmen, içerde aylardır tedaviye erişemeyen, ilaçlarını alamayan, tek başına tuvalete dahi gidemeyen bir tutuklunun durumunu sabah koğuşa gelen başgardiyan ve diğer memurlara anlatmak istediği esnada bağırıp çağırmaya maruz kalmış, neden bağırıyorsun dediğinde ‘sen kimsin’ denilerek yaka paça ve keyfi bir şekilde hücreye atılmış, üstelik hücreye götürülürken tüm koridor boyunca kollarını arkaya alıp yukarıya doğru çekerek askı tekniğiyle onur kırıcı ve kötü muameleye maruz bırakmışlardır. 20-25 kişilik koğuşlarda 60’tan fazla kişiyi kalmaya zorlayan, hijyene erişimin neredeyse imkansız olduğu, sağlıklı insanın dahi hasta çıktığı hastaların ise iyileşemediği bu koşullar başlı başına insan onuruna aykırıyken bir de sırf tutuklu bir hasta tedaviye erişsin dedi diye Mehmet Türkmen’in kolları arkadan çekilerek hücreye kapatılması kabul edilemez. Keyfi muamele uygulayan, insan onurunu ayaklar altına alan, genel başkanımıza işkenceye varan muamelede bulanan tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."