Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den 'Özgür Çelik' mesajı: 'İradenin temsilidir!'

Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Özer X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yol arkadaşımız Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımız ve çelik iradenin temsilidir. Kayyım zihniyeti ve yargı kararlarıyla siyasetin dizayn edilmesi Demokratik Türkiye ile örtüşmez. Hukuk güvenliği ve hukuka güvene olumlu yansıması olmayacağı açık olan bu uygulamalara son verilmesi geleceğimiz için elzemdir."

NELER YAŞANDI?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.