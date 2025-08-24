Uğur Dündar ile Kılıçdaroğlu birbirine girdi: 'Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında "kepaze" tartışması çıktı.

Kılıçdaroğlu ve Dündar sosyal medya hesaplarından birbirlerine sert eleştirilerde bulundu.

CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin söylediği iddia edilen, "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" ifadesine, "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunda bulunan gazeteci Uğur Dündar'a cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin kepazeliğini söylemek görevim" dedi.

“ISLAH OLMAZ MUHTERİS”

Kemal Kılıçdaroğlu; kendisinin "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" dediğini iddia eden bir paylaşıma "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunu yapan Uğur Dündar'a "gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhteris" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir. Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, 'Demek ki CHP doğru yolda!' diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.

Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem. Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur. Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin."

UĞUR DÜNDAR’DAN SERT YANIT

Gazeteci Uğur Dündar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik söylediği "gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliği" ifadelerine yanıt verdi.

Dündar, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş!" dedi.