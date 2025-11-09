Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 'Öcalan'ın Ankara'ya yerleşmesinin şartları oluşturulacak'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Reuters’in “9 bin PKK’lının Türkiye’ye dönmesi için özel yasa hazırlandığı” iddiasını alıntılayarak tepki gösterdi.

"ANKARA’YA YERLEŞMESİNİN ŞARTLARI OLUŞTURULACAK"

Özdağ “Öcalan’ın Ankara’ya yerleşmesinin şartları oluşturulacak” iddiasında bulunarak şunları söyledi:

"Demirtaş serbest kalacak, Öcalan önce TBMM komisyonu ile sonra basınla görüşecek. Ankara’ya yerleşmesinin şartları oluşturulacak. Hapishanedeki PKK’lılar serbest kalacak. Dağdakiler inecek ve işe yerleştirilecek. Anayasa Öcalan’ın istediği gibi değişecek. Sonu ne olacak? Öcalan’a asker ve polisin selama durmasını mı isteyeceksiniz? Başkalarını bilmem ancak Zafer Partisi Türk Milleti’nden aldığı güç ile bunlar olmasın diye mücadele edecek. Atatürk’e verdiğimiz sözü tutacağız."