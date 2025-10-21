Ümit Özdağ'dan, ilk kez oy kullanacak gençlere çağrı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından önümüzdeki genel seçimlere yönelik yapay zeka içerikli bir video paylaştı.

Özdağ, paylaşımına, "Sevgili gençler, siz değişimin ana gücüsünüz. Kendinize güvenin ve ülkenize inanın" notunu ekledi.

GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlerle belki de şu ana kadar bahsettiğimiz en önemli meseleyle ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü daha öncesinde bahsettiğimiz tüm konuların çözüm noktası aslında bu bahsedeceğimiz tarih. Yani 14 Mayıs 2028. Bu tarihte 6,5 milyonumuz ilk defa bir genel seçimde oy kullanacak. 22 milyon genç, ülkemizin yönetiminde karar verici bir pozisyonda olacak.

Ülkemizde yanlış giden ve değişmesi gereken konuların çözümü için kritik olan bu tarihte bizlere de düşen bazı sorumluluklar bulunmakta. Oy vermek ve sandıkların başında bulunmak. Oy vermemiz ve sandıkların başında bulunmamız sadece birer vatandaş olarak sorumluluğumuz değil, aynı zamanda geleceğimiz için yapabileceğimiz en önemli hamlelerimizdir. Geleceğimize ümit ile bakabilmek için, değişimin zaferi için oy verelim ve sandıkların başında bulunalım."