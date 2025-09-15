Ünlü işletmeciye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlaması: Tutuklandı, 2 ay sonra tahliye edildi!

İstanbul’un Bebek semtinde ünlülerin de sıkça ziyaret ettiği yer olan waffle işletmesinin sahibi 43 yaşındaki Önder Şahin, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İDDİALAR VE ŞİKAYET SÜRECİ

2009 doğumlu mağdurun babası İ.Ş., kızının durumu aileye anlatmasının ardından şikâyetçi oldu. Baba, ifadesinde kızının geçen mayıs ayında Bebek’te parkta Şahin’le tanıştığını, şahsın evine gittiğini ve burada istismara uğradığını belirtti.

Baba, kızının sanık tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle olayın birkaç kez tekrarlandığını söyledi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Şahin, 25 Haziran’da Bebek’teki işletmesinin bulunduğu caddede gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar bulundu.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Şahin, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Ruhsatsız silahlarla ilgili olarak ise adli kontrol kararı verildi.

ŞÜPHELİNİN SAVUNMASI

Sabah'ın haberine göre, evinden çıkan silahlarla ilgili Şahin, daha önce yaşadığı bir alacak-verecek meselesi nedeniyle tehdit edildiğini, bu yüzden silah bulundurduğunu savundu.

İstismar suçlamalarıyla ilgili avukatı, mağdurun kendisini 19 yaşında tanıttığını ve ilişkiye rızasının bulunduğunu öne sürdü. Avukat, taraflar arasında duygusal ilişki olduğunu iddia etti.

TAHLİYE KARARI

Haziran ayında tutuklanan Şahin, 4 Eylül’de yapılan tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında mağdurun ailesinin şikâyetten vazgeçtiği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.