Verdiği sözü tutmadı: Kurum’un TOKİ’si dökülüyor. Yurttaşlar mağdur edildi, su ve doğalgaz verilmiyor

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 04:00

İhaleye 2020 yılında çıkan ve 15 Ocak 2024 tarihinde anahtar teslimi başlanan konutların sahiplerine, söz verilmesine karşın doğalgaz ve su abonelikleri verilmedi. Konut sakinleri, dairelerinde çalışan tek aboneliklerinin elektrik olduğunu, onu da kendi şartlarıyla elde ettiklerini belirtti.

"OTURULACAK GİBİ DEĞİL"

Yurttaşlar, su olmadığı gibi bazı dairelerde musluk ve giderlerin de bulunmadığını söyleyerek evlerine su taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bazı binalarda asansörlerin de çalışmadığı söylenirken, konutlarda oturan bir yurttaş, “Ocak ayında konutlar bize teslim edildi ama hiçbir karşılığı yok. Çünkü oturulacak gibi değil. İşin en kötüsü de muhatap olacak kimse bulamıyoruz. ASKİ’ye gidiyoruz, topu firmaya atıyor. Firmaya gidiyoruz topu TOKİ’ye atıyor. Biz sırtımızı kime dayayacağımızı şaşırdık” dedi.

ÖDEMELER SIRTLARINA BİNDİ

Aboneliklerin yapılmamasıyla birlikte dairelere yerleşemeyen yurttaşlardan bazıları hâlâ başka dairelerde kirada oturduklarını belirterek, “Hem kira ödüyoruz hem buranın taksidini ödüyoruz, hem oturduğumuz yerin hem de buranın aidatını ödüyoruz. Hem de abonelikleri ödüyoruz. Artık nereye, ne ödeyeceğimizi şaşırdık” diye konuştu. Yurttaşlar, doğalgaz konusunda da adım atılmadığını ve bekleyişlerinin sürdüğünü belirtirken “Gaz konusunda firma yetkililerinin keyfini bekliyoruz. Günlük bir, iki, üç daire halinde gaz vermeye çalışıyorlar ama çok yavaş ilerliyor. Daire içlerinde eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi konusunda çok baskı yaptık. Eksikliklerimiz giderilmiyor” ifadelerini kullandı.

HASARLAR BÜYÜK

Konutların dış cephesinde birtakım hasarlar görünürken, binanın yan tarafındaki molozlar ve taş yığınları da dikkat çekiyor. Konut sakinleri dairelerin içinde de hasarlar bulunduğunu söylüyor. Konutlarda oturan bir yurttaş, “İki gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı aradım. Bilgi de verdim ama geri dönüş yapılmadı. CİMER’e 50 defa herkes başvurmuştur. Herhangi bir işlem yapılmadı” dedi. Verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden bir yurttaş, “Normalde TOKİ’nin sisteminde anahtarı aldığın gün gider tüm aboneliklerini yaparsın. Biz aylardır yapamıyoruz. Evinin musluğu olmayan konutlar var, tuvaletler aktif değil. Daire içlerinde hasarlar var. Sürekli söz veriyorlar düzelteceklerine dair fakat sözünü tutan kimse yok” dedi.