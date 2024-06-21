Vergi paketine AKP’den de itiraz var: ‘Nefes bile vergiye tabi’

Yayınlanma: 21.06.2024 - 16:51

Güncelleme: 21.06.2024 - 16:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kurban Bayramı tatili sonrasında TBMM’ye getirmesi beklenen son 20 yılın en geniş vergi paketine AKP’den de itiraz geldi.

Söz konusu pakette, gayrimenkulden kripto para ticaretine kurumlar vergisinden yurtdışı çıkış harçlarına kadar her alanda adeta bir vergi yağmuru başlayacak.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hazırlanan vergi paketine itiraz etti.

Tayyar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Yeni vergi sistemi hayli can sıkıcı düzenlemeler içeriyor.

Ekonomi yönetiminin ‘vergi adaleti’ olarak sunduğu bu düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor.

Sanki kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor.

Ekonomi bürokrasisinin şekillendirdiği bu vergi paketi, mecliste yeniden düzenlenmezse, hayat pahalılığı ve derin yoksulluk nedeniyle artan toplumsal huzursuzluk, zirve yapar.

Elbette bunun siyasi komplikasyonları olur.

Belli ki ekonomi bürokrasisi, masa başında oturmuş, kesip biçiyor, alıyor satıyor, t cetvelini eğip büküyor, rakamları toplayıp çıkarıyor.

Kararların odağı ‘insani’ değil ‘istatistiki’ veriler.

Eğer bu hoyratlık, seçime hayli vakit olduğu düşüncesinden kaynaklanıyorsa, uyarayım, bu gidişata 10 yıl da yetmez.

Rakamları denkleştirseniz bile ameliyat masasında bıraktığınız hastayı nasıl hayata döndüreceksiniz?

Tatil sonrası meclis gündemine getirilecek bu bürokratik vergi taslağına, siyasi elin mutlaka değmesi lazım.

Küçük bir uyarı, bir kenarda dursun.”