Erdoğan 'müdahale' edecek mi? Akaryakıta vergi zammı geliyor! İşte 20 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 64 kuruş, motorine de1 lira 63 zam bekleniyor.
Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi bir karar almaması halinde ise akaryakıta en az yüzde 17,87'lik vergi zammı da yansıyacak.
Böylece 13 günde akaryakıta gelecek zam 4 lirayı aşmış olacak.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 13 gün sonra, 13 Temmuz’da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine gelecek zammın en az yüzde 17,87 olacağını duyurdu.
Bingöl’ün hesabına göre; bu gece yarısında geçerli olacak zamlar da dahil edildiğinde 13 Temmuz’da akaryakıt fiyatlarında 4 lirayı aşan bir artış yaşanacak.
"KDV'Sİ İLE ARTIŞ TUTARI 2 İLA 2,5 LİRA ARASINDA OLACAK"
Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bingöl, "Bir de Cumhurbaşkanı aksi bir karar almaz ise 3 Temmuz tarihinde yani on üç gün sonra akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları Haziran ayı ÜFE’si sıfır bile gelse otomatik olarak en az %17,87 oranında artacaktır. KDV’si ile yaklaşık artış tutarı 2 ila 2,5 lira arasında olacaktır. Bu geceki zam ile birlikte örneğin benzinde on üç gün sonra toplamda pompaya yansıyacak 4 lirayı aşan bir artış söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 40.3 TL
Motorin: 40.67 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41.28 TL
Motorin fiyatı: 41.68 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 41.54 TL
Motorin fiyatı: 42.07 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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