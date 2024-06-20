Erdoğan 'müdahale' edecek mi? Akaryakıta vergi zammı geliyor! İşte 20 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

"KDV'Sİ İLE ARTIŞ TUTARI 2 İLA 2,5 LİRA ARASINDA OLACAK"

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bingöl, "Bir de Cumhurbaşkanı aksi bir karar almaz ise 3 Temmuz tarihinde yani on üç gün sonra akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları Haziran ayı ÜFE’si sıfır bile gelse otomatik olarak en az %17,87 oranında artacaktır. KDV’si ile yaklaşık artış tutarı 2 ila 2,5 lira arasında olacaktır. Bu geceki zam ile birlikte örneğin benzinde on üç gün sonra toplamda pompaya yansıyacak 4 lirayı aşan bir artış söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.