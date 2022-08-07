Erdoğan'dan 'TOGG' paylaşımı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili TOGG'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 17:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir TOGG hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

TOGG Recep Tayyip Erdoğan

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