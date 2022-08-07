Erdoğan'dan 'TOGG' paylaşımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili TOGG'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir TOGG hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Video Haberler
- 80 bin kişi Covid yüzünden kapanan kentte mahsur kaldı
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı
- Erdoğan'dan 'TOGG' paylaşımı
- 76 yaşındaki boksör Naciye teyze azmiyle örnek oldu
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- Harem selamlık plaj!