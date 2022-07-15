Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde video mesaj yayımladı. Mesajında enflasyon vurgusu yapan Erdoğan, "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz. (Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.
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