Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu

Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde video mesaj yayımladı. Mesajında enflasyon vurgusu yapan Erdoğan, "Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz. (Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 14:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Haberin devamı

15 temmuz AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz Darbe girişimi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler