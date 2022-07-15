Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır. 15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık, Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik. Bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir dönemin işareti olarak yerini alır. Biz de 15 Temmuz'u böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık. Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüşdünü ispat etmesi ve milli iradenin gücü bakımından 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak iki dönem halinde incelenecek. Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil ileriye atılarak verdik.

"DARBEYLE YIKILAMAYAN TÜRKİYE'NİN EKONOMİYLE TESLİM ALINMASINA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz. (Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız."