Özlem Gürses: 'Muhalefet iktidar adım atmadan önce öğreniyor'

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Gazeteci Özlem Gürses, Youtube hesabı için çektiği bir videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:21

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube için çektiği bir videoda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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