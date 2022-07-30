Özlem Gürses: 'Muhalefet iktidar adım atmadan önce öğreniyor'
Gazeteci Özlem Gürses, Youtube hesabı için çektiği bir videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Özlem Gürses, Youtube için çektiği bir videoda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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