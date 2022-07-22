Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan yine muhalefeti hedef aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, ekonomik kriz için ise yine sabır istedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve 6'lı masayı hedef alan Erdoğan, ekonomik kriz için ise sabır talebini yineledi. Erdoğan, "Türkiye’yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış, asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum" şeklinde konuştu.
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