Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan yine muhalefeti hedef aldı

22 Temmuz 2022 Cuma, 14:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve 6'lı masayı hedef alan Erdoğan, ekonomik kriz için ise sabır talebini yineledi. Erdoğan, "Türkiye’yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmış, asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bugün burada Eyüpsultan Belediyemizce tamamlanan, 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Diğer kamu kurumlarımız tarafından inşa edilen okul ve karakol binalarının açılışlarını da buradan yapıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum, belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bu işi bir hobi olarak görenlerin takdirini biz sizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir.

"DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle bir dönemden geçiyor. Türkiye bu dönemin her aşamasında vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer alma hedefinde adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. Her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Ukrayna-Rusya savaşı, aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik dalgalanmaya yol açarken, stratejik konumumuz güçlendi. Biraz sonra, Dolmabahçe'deki başkanlık köşkünde BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile alakalı, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak, imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi verebileceğiz.

Dengesiz fiyatlar durulmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadelemize destek bekliyorum.

Şimdi bir 6’lı masa kurmuşlar. Masanın altındakiyle beraber 7. 2023’te milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacağız.

2023’e kadar kapı kapı dolaşmaya geliyoruz. Gece gündüz dolaşmaya var mıyız?"