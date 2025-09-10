Yandaş gazete duyurdu... Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı: Ceza indirimi kalkıyor mu?

Son zamanlarda birbiri ardına yaşanan faili 18 yaşın altında olan cinayetler, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların arttırılacağına ilişkin sinyallar verdi.

Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı taslağın detayları ortaya çıkmaya başladı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre, 15 ile 18 yaş grubunda olan çocuklar hakkında TCK'nın 31'inci maddesinde düzenleme yapılması planlanıyor.

Yeni düzenlemeyle, bu maddede belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi yoluyla çocuk faillere daha fazla ceza verilmesinin önünün açılması bekleniyor.

Düzenlemeyle, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırasında 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Öte yandan suça sürüklenen çocukların aileleriyle ilgili ilgili ceza maddesinde düzenlemeye gidilecek. TCK'nın 233'üncü maddesi olan "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Düzenlemeyle birlikte, aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğün ihlali suçunun ceza miktarları arttırılarak, toplumsal duyarlılığı yüksek ve sosyal açıdan daha uyumlu çocukların yetiştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

MEVCUT KANUN NE DİYOR?

31'inci maddenin ikinci fıkrasında, eğer eylemi işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacağı belirtiliyor.

Ancak eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis yerine ise 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların yarısı indirilip ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezasının yedi yıldan fazla olmaması uygulaması mevcut.

TCK 31'inci maddenin 3'üncü fıkrasında da suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Diğer cezaların üçte birine indirim ve her fiil için verilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olmayacağı ifade ediliyor.