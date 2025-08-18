Yandaş yazarın 'kumar' paylaşımına Tanju Özcan'dan 'pudralı' cevap!

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Ferhat Murat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir otelin kumarhanesinde gizlice çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor" dedi.

Murat paylaşımında şunu söyledi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor.

Fotoğraf, 17/08/2025 tarihi Saat:21:00 da Kuzey Kıbrıs’taki Concorde Hotel Bafra’nın casinosundan (kumarhanesinden).

Mülteci Avcısı ünvanının yanına ‘Casinocular Kralı’ ünvanını da eklemek istemiş de olabilir…"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor.



Fotoğraf, 17/08/2025 tarihi Saat:21:00 da Kuzey Kıbrıs’taki Concorde Hotel Bafra’nın casinosundan (kumarhanesinden).



Mülteci Avcısı ünvanının… pic.twitter.com/TnjcsJ83iV — Ferhat Murat (@ferhatmurat) August 17, 2025

TANJU ÖZCAN'DAN 'PUDRALI' YANIT

Özcan, Murat'a yanıt vererek 'pudra şekeri' göndermesi yaptı.

"Çok salak bir paylaşım.. eşimle ve oğlumla tatildeyim.. mal bulmuş gibi atlama iblis…arkadan fotoya da gerek yok yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada..biz gizlice pudra çeken,” çok yaşa reis” diyenlerden değiliz!!!"