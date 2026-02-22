Yandaştan al haberi... Erdoğan'dan kurmaylarına 'umut hakkı' uyarısı: 'İyi anlatın'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuoyunda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "umut hakkıyla özgürlüğe kavuşacağı" iddialarına karşı uyarıda bulunduğu ve "Kişiye özel bir düzenleme olmaz. Bunu vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız lazım" dediği iddia edildi.

"OLMAZ ÖYLE ŞEY, KİŞİYE ÖZEL BİR DÜZENLEME OLMAZ"

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, "Terörsüz Türkiye" için Meclis raporu sonrasında silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi.

Erdoğan'ın, "kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması" talimatını verdiği belirtildi.

AKP KAYNAKLARI: "AF DEĞİL, CEZA İNDİRİMİ DEĞİL, TAHLİYE DEĞİL"

AKP kaynakları, umut hakkının sahada "Öcalan'a af" şeklinde algılandığını, ancak "böyle bir şey olmayacağını" ifade etti. Kaynaklar, "MİT'in belirleyeceği çıtayı göreceğiz" değerlendirmesini de paylaştı.

"İZLEME MEKANİZMASI" VE KANDİL HATTI

Sürecin yeni aşamasında Cumhurbaşkanı tarafından bir "izleme mekanizması" kurulacağı, Türkiye sınırından Kandil'e uzanan güzergâhta 30'a yakın mağaranın boşaltılmasının takip edileceği aktarıldı. Güvenlik kaynaklarının, bu mağaralardan 7'sinin boşaltılıp temizlendiği bilgisini verdiği kaydedildi.

ÇERÇEVE YASA VE İNFAZDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Örgütün silah bıraktığına yönelik gelişme olması halinde "çerçeve yasa" çıkarılması planlanıyor.

Örgütün tamamen silah bıraktığı ve hukuken varlığının sona erdiğine kanaat getirilmesi halinde ise İnfaz Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklikler gündeme gelebilecek.

AKP kurmayları, "toplumda infial uyandıran suçlar hariç" bazı suçlarda infaz süresinin 1/2 uygulanması seçeneğini tartışıyor.

Düzenlemelerin "af" niteliğinde olmayacağı, dışarıda infaz için gözlem kurulu raporu ve infaz hakimi kararının belirleyici olacağı belirtiliyor.

107/16 VURGUSU

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve benzeri durumdakilerin şartlı salıvermeden yararlanabilmesi için Ceza İnfaz Yasası'nın 107/16 fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekiyor.