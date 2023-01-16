Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar'dan Nedim Şener'e yanıt

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 20:12

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 20:12

Yarbay Ali Tatar, 5 Aralık 2019'da tutuklanmış ve Hasdal Askeri Cezaevi'ne konulmuştu.

Tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu 16 Aralık'ta tahliye edilen Ali Tatar'ın hakkında, savcının itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Ali Tatar İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinde 19 Aralık 2009 sabahı hayatına son vermişti.

Hürriyet yazarı Nedim Şener de "FETÖ ‘parlatması’ CHP’li Özgür Özel" başlıklı bir yzı kaleme aldı. Şener yazısının "FETÖ’den özel’i ‘parlatma’ taktiği" bölümünde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için şu ifadelere yer verdi:

"Cemaat içerisinde “Parlatma” tabir edilen şekilde Özgür Özel’in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 seçimlerinde Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel’e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte Salihli’deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel’e olan ilgi ve sempatiyi kontrol etmekteydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu bu hususu bana birebirde, Özgür Özel’in desteklendiğini, parlatıldığını ve bu ismi Talat Zurnacı’nın önerdiğini söylemişti.

Meğer bana iftiraları atan sıradan bir CHP’li değil, FETÖ parlatması Özgür Özel’miş."

AHMET TATAR'DAN NEDİM ŞENER'E YANIT



FETÖ kumpası sürecinde yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, sosyal medya hesabından Şener'e yanıt verdi. Tatar, "Şimdi Fetövari ifadelerle, itiraflarla gerçekleri ve yaşadıklarımızı inkar edecek değiliz. Kumpaslara maruz kalan herkes de kimin dost olduğunu, kimin mert, kimin namert olduğunu iyi biliyor" dedi.

"KİMİN FETÖ YE ALAN AÇTIĞI KİMLERİN SAVCILIĞA SOYUNUP NE İSTEDİYSE VERDİĞİ KAMUOYUNUN MALUMU"



Tatar'ın paylaşımları şu şekilde:

Nedim Şener’in siyasi tercih ve polemiklerinin tamamen dışında kalarak yazısındaki“uyarıyı” üslenerek şunları söylemeyi bir ahde vefa ve insanlık görevi olarak görüyorum.





FETÖ ile siyasi iktidarın el ele olduğu kumpaslar döneminde kimlerin yanımızda kimlerin karşımızda olduğunu, dostumuzu düşmanımızı henüz unutmadık.





O günlerde FETÖ pompalaması ile medyada yürütülen linç kampanyası karşısında kamuoyunda adete vebalı muamelesi ile karşı karşıya kaldığımızda CHP milletvekilleri önce Malik Ejder Özdemir, Nurettin Demir, Dilek Akagün Yılmaz,





Daha sonra da Veli Ağababa ve Özgür Özel, MHP den ise sadece Özcan Yeniçeri cezaevi ziyaretleri, TBMM basın toplantıları ile Sessiz Çığlıklarda, AYM Adalet Nöbetimizde destek vermişler, yanımızda yer almışlar, ailelerle ilgilenmişler, kamuoyuna ulaşmamızda yardımcı olmuşlardır.





Aslında bütün milletvekillerinin haksızlık hukuksuzluk karşısında durmaları, Türkiye Cumhuriyet’inin altını oyan örgütle mücadele etmeleri gerekirken; kimin kumpasları savunduğu, kimin FETÖ ye alan açtığı kimlerin Savcılığa soyunup ne istediyse verdiği kamuoyunun malumudur.



"YAPTIKLARIYLA SİYASİ İKTİDARIN DENGESİNİ BOZUYOR VE DOĞAL OLARAK DA HEDEFTE"

