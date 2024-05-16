Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

Beş adayla başlayan seçim, 37 turda tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu. Yargıtay kaynakları, Kerkez’in her kesimden oy aldığını belirtirken, tarikat bağlantısı bulunmadığını kaydetti. Kerkez’in “ılımlı muhafazakâr-milliyetçi” bir düşüncede olduğunu söyleyen kaynaklar, Akarca’nın yönetimine itiraz edenlerin tepki oylarının Kerkez’de birleştiğini belirtti. Yargıtay’da düzenlenen törende 1’inci Başkan Vekili Adem Albayrak, Kerkez’e mazbatasını verdi. Ömer Kerkez ise uzun ve zorlu bir seçim süreci yaşandığına dikkat çekti. Kerkez konuşmasında şu mesajı verdi:



"SADECE ESASA BAKACAĞIZ"

“Maalesef ülkemizde giderek yargı ve Yargıtay sürekli konuşulur, tartışılır hale geldi. Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Kimsenin eline, diline fırsat vermememiz gerekiyor. Benim kapım, odam, gönlüm her zaman sizlere sonuna kadar açık olacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ayırmadan, ayrıştırmadan sadece ve sadece esasa bakarak Yargıtay’ın onurunu koruyarak mücadele etmemiz gerekiyor. İçeride mütevazı dışarıda dik duracağım.”

