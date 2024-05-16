Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek
Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin 24 Mart’ta dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart’ta sandık başına gitti.
Beş adayla başlayan seçim,
37 turda tamamlandı. Yapılan
oylama sonucunda yeni Yargıtay
Başkanı Ömer Kerkez oldu.
Yargıtay kaynakları, Kerkez’in her
kesimden oy aldığını belirtirken,
tarikat bağlantısı bulunmadığını
kaydetti. Kerkez’in “ılımlı
muhafazakâr-milliyetçi” bir
düşüncede olduğunu söyleyen
kaynaklar, Akarca’nın yönetimine itiraz
edenlerin tepki oylarının Kerkez’de
birleştiğini belirtti. Yargıtay’da
düzenlenen törende 1’inci Başkan Vekili
Adem Albayrak, Kerkez’e mazbatasını
verdi. Ömer Kerkez ise uzun ve zorlu bir
seçim süreci yaşandığına dikkat çekti.
Kerkez konuşmasında şu mesajı verdi:
"SADECE ESASA BAKACAĞIZ"
“Maalesef ülkemizde giderek
yargı ve Yargıtay sürekli
konuşulur, tartışılır hale geldi.
Bu olumsuz tartışmaların
en azından bizden kaynaklı
sorunlarını çözmemiz gerekiyor.
Kimsenin eline, diline fırsat
vermememiz gerekiyor. Benim
kapım, odam, gönlüm her zaman
sizlere sonuna kadar açık olacak.
Bundan hiç kimsenin kuşkusu
olmasın. Ayırmadan, ayrıştırmadan
sadece ve sadece esasa bakarak
Yargıtay’ın onurunu koruyarak mücadele
etmemiz gerekiyor. İçeride mütevazı
dışarıda dik duracağım.”
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