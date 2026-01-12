Yarın ameliyat olacak... CHP'den 'Murat Çalık' açıklaması: 'Bu vebalin altından kalkamazsınız'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Çalık 13 Ocak'ta (yarın) ameliyat olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı.

Emir. "Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Sağlık hakkını bile siyasi hırslarınıza meze yapan bu vicdansızlığın, bu vebalin altından kalkamazsınız" ifadesini kullandı.

"TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN"

CHP'li Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, sürgüne gönderildiği İzmir’de bir kez daha ameliyat masasında. Ailesi ve partililerimiz yine hastane kapısında. 19 Mart’tan bu yana süren bu zulüm, açık bir intikam ve gözdağı. İktidar 'Bana alternatif olursanız bunları yaşarsınız' demeye getiriyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Sağlık hakkını bile siyasi hırslarınıza meze yapan bu vicdansızlığın, bu vebalin altından kalkamazsınız!"