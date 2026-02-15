YARSAV Başkanı Eminağaoğlu duyurdu: Akın Gürlek'in atanmasının iptali için dava!

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yılmaz Tunç yerine Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’in, atanmasının iptali için Danıştay’da dava açacaklarını ifade etti.

“ANKARA BAROSU AVUKATLARI OLARAK DAVA AÇIYORUZ”

Avukat Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKIN GÜRLEK'İN ADALET BAKANI OLARAK ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN, ANKARA BAROSU AVUKATLARI OLARAK DAVA AÇIYORUZ.

ÇAĞRI:

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını korumak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

"Adalet Bakanı" adı altında yapılan, Akın Gürlek hakkındaki atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır.

Bu işlemin iptali için 16 Şubat 2026 Pazartesi Saat 11:00'de Danıştay'da dava açılacaktır.

Dava açıldıktan sonra, Danıştay girişinde basın açıklaması yapılacaktır

Halkımızı ve ilerici kamuoyunu basın açıklamasında birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz."

BAŞSAVCIYKEN DE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunmuştu.

Eminağaoğlu, verdiği dilekçede, Gürlek’in 24 Kasım 2025 tarihinde Yeni Şafak’a verdiği röportajla İBB soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiğini savunmuş ve Gürlek’in bu şekilde “görevi kötüye kullandığını” ileri sürmüştü. Eminağaoğlu, Gürlek hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesini talep etmişti.