Yavaş’tan Bakan Çiftçi’ye ‘denetleme’ yanıtı: 'Evi basılan, yaka paça götürülen AK Partili görmedik'

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye binası önünde, göreve gelişinin ikinci yıl dönümü nedeniyle “İkinci Yılda Hesap Veriyoruz” isimli bir basın açıklaması düzenledi.

Miting havasında düzenlenen toplantıya CHP Grup başkanvekili Murat Emir, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Adnan Beker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe başkanları, parti ve belediye yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katılım sağladı.

‘ATATÜRK’ÜN İZİNDE SEVİYORUZ’

Toplantı iki yılda yapılan hizmetlerin yer aldığı film gösterimi ile başladı. Sonrasında söz alan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gösteriyi değil tevazuyu, protokolü değil samimiyeti tercih ettiklerini belirtti. Çankayalılara ‘Beraber koştuk, birlikte başardık’ diyerek seslenen Güner, “Sizlerle ilkleri yaşadık. Bir makam odasında değil; bu kentin kalbinde belediyemizin önünde yan yana duruyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda birlikte karar vermek var. Günü geldiğinde çıkıp açık açık hesap vermek var. Bu hikaye hepimizin hikayesi” dedi.

Çankaya’nın ilçe olma özelliğinin yanı sıra; bu ülkenin hafızası, cumhuriyetin sesi ve gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evi olduğunu vurgulayan Güner, “İhtiyacı gördük sorumluluğu üstlendik. Halkın yanında olmayı görev bildik. Biz Çankaya'yı seviyoruz ama uzaktan değil sokak sokak, insan insan seviyoruz. Benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya'dır diyen Atatürk'ün izinde seviyoruz bu kenti” ifadelerini kullandı.

‘7 YILIN HESABINI SİZE AÇIK OLARAK VERECEĞİZ’

Güner’in ardından ABB Başkanı Yavaş konuştu. Çankayalılara, “Bizler sizlerden aldığımız bütçeyi kullanıyoruz bu nedenle bunun hesabını vermemiz gerekiyor” ifadeleriyle seslenen Yavaş, Güner'in çalışmalarına ilişkin, “Hayali proje olmadan, kentin gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkarmış” değerlendirmesini yaptı.

Yaptıkları çalışmalarla belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdiklerini savunan Yavaş, “Halktan yana olan, üretimi destekleyen ve Ankara halkını zengin etmekten başka gaye gütmeyen projeler yaptık. Ankara halkı, bizi engellemek isteyenlere ders verdi ve yaptığımız belediyeciliği yüzde 60 rekor oy ile onaylamış oldu. Belli ki iktidar değişecek. Önce ‘silkeleyin’ dediler hizmet yapmamızı engellemeye çalıştılar. İtibarsızlaştırma çabaları devam ediyor. Ankara Adliyesi'nin verdiği kararları yok sayıyor, İstanbul'dan tüm Türkiye'ye müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Sayın İçişleri Bakanımız ‘şu kadar AK Partili belediye denetlendi’ diyor. Evet denetlediniz ama bu güne kadar evi basılan, yaka paça götürülen bir AK Partili başkan görmedik. Yasalar karşısında boynumuz kıldan incedir. Bu bütçeler bizim namusumuzdur. Namusumuza halel getirmeden süremizi tamamlamak istiyoruz. Tüm belediyelerimiz bu toplantıları yapacak. Biz de 7 yılın hesabını size açık olarak vereceğiz” dedi.

“Çalmayacağız, çaldırmayacağız” çıkışında bulunan Yavaş, önceki dönem ABB Başkanı Melih Gökçek ve oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’i kast ederek “Siz Ankara'nın iliğini sömüren aileye hesap sormadan adaleti sağlayamazsınız” tepkisini gösterdi.