'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı için harekete geçtiler: CHP İl Örgütü'nden suç duyurusu

CHP Samsun İl Örgütü, Cumhuriyet’i ‘kanlı darbe’ olarak nitelendiren eski AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TARİHSEL BİR NANKÖRLÜK"

Suç duyurusunun ardından Samsun Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulunan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını küçümseyerek halk egemenliğine dayalı anayasal düzeni yok saymakta; açıkça bu düzene karşı isyana çağrı niteliğinde ifadeler kullanmaktadır. Bu açıklamalar yalnızca şahsi görüş olarak değerlendirilemez. Bu, aynı zamanda anayasal düzene, toplumsal barışa ve ortak hafızamıza karşı yürütülen sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Cumhuriyetimizin ilanını darbe, kurucu liderimizi darbeci gibi göstermek, yalnızca tarihsel cehaletin değil; aynı zamanda derin bir aşağılık kompleksinin, kolektif narsizme dönüşmüş organize bir nefretin ürünüdür. Bu tür çıkışlar; laikleşmeden, halk egemenliğinden, çağdaşlaşmadan rahatsız olan bir zihniyetin çarpık tarih anlatısının dışavurumudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletvekilliği yapmış bir şahsın, kendisine bu imkânı tanıyan Cumhuriyet’e saldırması tam anlamıyla tarihsel bir nankörlüktür."

"SİSTEMATİK BİR GERİCİ KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR"

"Ancak bu tür saldırıların bireysel hezeyanlarla sınırlı olmadığını, gerici ve Cumhuriyet karşıtı bir zihniyetin sistematik olarak toplumsal hafızamıza yönelttiği planlı saldırıların bir parçası olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri olan laiklik, halk egemenliği, kadın-erkek eşitliği ve çağdaşlaşma gibi kazanımlar, bu gerici anlayışın hedefindedir. Ahmet Hamdi Çamlı halen Adalet ve Kalkınma Partisi üyesidir.

Bu şahsın kamuoyunu açıkça tahrik eden, Cumhuriyet’e ve Atatürk’e hakaret içeren sözleri karşısında AKP’nin herhangi bir disiplin süreci başlatmaması dikkat çekicidir. Bu sessizlik, yalnızca onay anlamına gelmez; aynı zamanda Ahmet Hamdi Çamlı’nın ifadelerinin AKP’nin kurumsal görüşüyle çelişmediği izlenimini güçlendirmektedir. Görülmektedir ki; bu tür çarpık, tarih ve hukuk dışı zihniyetler, iktidarın koruması ve cesaretiyle konuşmaktadır. Bu saldırılar hukuken de suçtur Sosyal medya üzerinden yayılan bu zehirli söylemler, yalnızca Cumhuriyet düşmanlarını cesaretlendirmemekte; aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında açıkça suç teşkil etmektedir. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz."

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEKTEDİR"

"Bu ülkenin Cumhuriyet savcıları, başsavcıları yalnızca hukukun değil; Cumhuriyet'in de koruyucuları olmak zorundalar. Bugüne dek hiçbir yasal işlem başlatılmamış olması, kamu vicdanında büyük bir yara açmıştır. Bu sessizlik, Cumhuriyet düşmanlarını cesaretlendirmekte, hukuk devleti ilkesine gölge düşürmektedir.

Bugün itibarıyla, Ahmet Hamdi Çamlı hakkında biradan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi suç duyurumuzu yapıyor; Atatürk’ün işaret ettiği yüksek karakter ve sorumluluk bilinciyle, yargının bu aleni suça karşı derhal harekete geçmesini talep ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti idealini, Atatürk ilke ve devrimlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi; bu ve benzeri gerici saldırılar karşısında dimdik duracağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."