'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı, yine Atatürk dönemini hedef aldı: 'Seninki sadece Dersim'de 50.000 Alevi'yi katletti'

Cumhuriyet'i hedef alan ve "Kanlı 1923 darbesi" ifadeleriyle tepki çeken "Yeliz" lakaplı eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, son paylaşımıyla yine gündemde.

Çamlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez" demişti.

CHP "SUÇ DUYURUSU" ÇAĞRISI YAPMIŞTI"

Cumhuriyet'in kurulduğu tarih olan 1923 için "darbe" diyen Çamlı, "Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Çamlı'nın paylaşımı sosyal medyada tepki çekerken, CHP de savcıları göreve çağırarak, Çamlı hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

BİR KEZ DAHA ATATÜRK DÖNEMİNİ HEDEF ALDI

AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, bir kez daha Atatürk dönemiyle ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Çamlı, sosyal medya hesabından “PKK başı Öcalan'ın yaptığı tarihi tövbeyi, Öcalan'ları üreten CHP liderliği yapabilir mi..?” diye sorarak, bir anket düzenledi.

Bu ankete yanıt veren, profil resmi Atatürk olan bir kullanıcı, “50 bin kişinin katili bebek katili hain tövbe yapacak, siz de onunla övüneceksiniz. Allah belanızı versin” diye yazdı.

Ahmet Hamdi Çamlı ise takipçisine, “Seninki sadece Dersim'de 50.000 bebe, yaşlı, kadın Alevi katletti…" ifadeleriyle yanıt verdi.