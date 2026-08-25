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YENİ Parti'den Üsküdar tepkisi: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'

YENİ Parti'den Üsküdar tepkisi: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'

25.08.2026 23:31:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti'den Üsküdar tepkisi: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, yenilenecek seçimde belediye meclis üyelerinin sandıkta ortaya çıkan iradeye sahip çıkacağını ifade etti.
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’li Sibel Tan Çetinkaya’nın kazanmasına ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, seçimde üçüncü turda geçersiz sayılan 5 oyun hangi adayın tercih edildiği anlaşıldığı halde geçersiz kabul edildiğini belirterek, seçimin “objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği” değerlendirmesinde bulundu.

"PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR"

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar’da sandıkta kaybettiler, belediye başkanvekilliği seçiminde de kaybettiler. Milletin iradesiyle kazanamadıklarını masa başında elde etmeye çalışanlar, şimdi aynı hesabı bir kez daha yapıyor.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın; yenilenecek seçimde Üsküdar Belediye Meclis üyeleri, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye bir kez daha sahip çıkacak ve masa başı hesaplarına gereken cevabı verecektir. Üsküdar’ın iradesi pazarlık konusu değildir!" 

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Öte yandan İdare Mahkemesi kararına Üsküdar Belediye Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya'nın avukatlarının itiraz edeceği öğrenildi.

İlgili Konular: #Üsküdar #yeni parti

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